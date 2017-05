W biurze podróży Rainbow wysyp promocji dla agentów

Była o tym mowa podczas serii prezentacji dla sprzedawców, jakie touroperator urządził w większych miastach kraju. Spotkania dotyczyły głównie sezonu Zima 2017/2018, ale nie zabrakło też akcentów dotyczących jeszcze najbliższego lata. Szczególnie, jeśli chodzi o zachęty dla agentów turystycznych, jakie zaproponował Rainbow.

Podczas warszawskiej konferencji przedstawił je dyrektor sprzedaży biura podróży Stanisław Franiak.

100 złotych orężem agenta

Jak zapewniał Franiak w interesie agentów jest sprzedawanie wycieczek fakultatywnych od razu podczas zakładania rezerwacji klientowi w biurze. W Travelli, systemie rezerwacyjnym Rainbow, są już dostępne 234 wycieczki organizowane w 33 kierunkach. – Co to daje? Cena wycieczki fakultatywnej podnosi wartość rezerwacji, a dzięki temu również waszą prowizję – wyjaśniał Franiak.

To jeden ze sposobów jakimi Rainbow zamierza zachęcać sprzedawców do zwiększonego wysiłku na swoją rzecz. Ale nie jedyny. Kolejny biuro nazwało „broń specjalna". - Orężem jakie dajemy wam do ręki jest 100 złotych rabatu – przekonywał Franiak. I wyjaśniał, że jeśli agent zadzwoni do jednego ze swoich klientów, któremu sprzedał już wcześniej jakiś wyjazd, będzie mógł zaoferować mu 100 złotych dodatkowego rabatu na najbliższe wakacje z Rainbow. – Tylko wy możecie złożyć im taką propozycję – zachęcał Franiak. Akcja trwa do końca czerwca.

Kolejny profit firma nazwała „nie martw się czynszem". O co chodzi? W drugim kwartale tego roku Rainbow dopłaci najaktywniejszym agentom do kosztów najmu lokalu 500, 1000 lub 2000 złotych, w zależności od efektów ich działania. Pierwszą stawkę oferuje tym, którzy uzyskają co najmniej 30 procent wzrostu w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim i będą mieli minimum 30 tysięcy złotych obrotów ze sprzedawania wyjazdów z tym biurem podróży. Wyższe dopłaty zyskają sprzedawcy, których obroty będą co najmniej 80-tysięczne lub 120-tysięczne (nadal przy wzroście 30 procent).

"Przyspieszamy lato..." to z kolei hasło mające spowodować, że agenci będą wcześniej rezerwować wyjazdy wakacyjne. Za każdy miesiąc mogą zyskać jeden procent prowizji dodatkowo. Są ustanowione trzy progi – plus 1 procent za miesiąc, plus 2 procent za dwa miesiące i plus 3 procent za trzy i więcej miesięcy wyprzedzenia. Tym razem chodzi pobudzenie sprzedaży ofert letnich. Sprzedawaj więcej, jedź za darmo Rainbow kusi też znaną już z zeszłego roku akcją „Leć za darmo na Kanary". Funduje tygodniowy wyjazd każdemu agentowi, który sprzeda do końca czerwca dziesięć wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie – nie ma znaczenia, kiedy nastąpi wylot klienta. Nagrodzony będzie mógł wybrać sobie termin wyjazdu (do końca roku), wyspę i hotel – obiecuje Franiak. Cena nagrody jest jednak uzależniona od wartości (10 procent) zgromadzonych rezerwacji.

Sprzedajesz i sam podróżujesz

Również najlepszych w sprzedawaniu podróży egzotycznych czeka wyjątkowa nagroda – wyjazd na study tour na Mauritius. W tym roku pojechało na tej zasadzie dwadzieścioro agentów. Dziesięcioro, którzy mieli najlepsze wyniki – dwóch rekordzistów w trzy miesiące sprzedało wyjazdy egzotyczne za ponad 1,5 miliona złotych – i dziesięcioro ze słabszymi wynikami, którzy zostali wylosowani. Okazuje się, że niektórym wystarczyło do zdobycia takiej nagrody sprzedaż za 300 tysięcy (pierwsza dziesiątka), a nawet za 40 tysięcy (druga dziesiątka).

Ten konkurs będzie obejmował rezerwacje od 1 października do 31 grudnia tego roku – kto sprzeda więcej, ten lepszy. Ale na wyjazd będzie można również zasłużyć wykazując się co najmniej 15-procentową dynamiką wzrostu rok do roku – w tej grupie nagroda będzie z kolei losowana. Nowością jest, że utworzona będzie jeszcze trzecia kategoria, z której dołączy do study touru kolejnych dziesięć osób – będą to agenci, którzy generalnie najlepiej sprzedają produkty Rainbow w okresie od kwietnia do października i uzyskają w tej konkurencji 30 procent wzrostu (rok do roku), chociaż jeszcze większe szanse mają mieć rekordziści, przekraczający zeszłoroczne wyniki o 50 procent. – Te zwyżki wcale nie są takie wielkie, jak by się wydawało – tłumaczył Franiak. – Zakładamy bowiem, że w tym roku Rainbow zyska 15 – 20 procent klientów tylko z tytułu tego, że rośnie zamożność społeczeństwa i więcej ludzi będzie korzystać z usług biur podróży.

Dodatkowo zapowiedział jeszcze, że firma zwiększy pulę nagród o trzydzieści miejsc na wyjazd do Rio de Janeiro, jesienią tego roku. Zasady dostania się na tę imprezę są podobne do tych obowiązujących w wypadku Mauritiusu.

Do końca roku obowiązuje też zasada, że za każdego klienta, który kupi jakąkolwiek imprezę u agenta, agent dostanie podwójną liczbę Travelek, czyli punktów w programie lojalnościowym.

Egzotyka tania, bo lekka

Rainbow ma na zimowy sezon, który rozpocznie się w listopadzie, kilka nowych kierunków. Dreamlinerem wyczarterowanym od LOT-u będzie zabierał klientów do Brazylii, Panamy, na wyspę Cozumel w Meksyku (przez Cancun) i na Dominikanę. Mniejszymi samolotami z międzylądowaniem natomiast na Jamajkę, do Omanu i Senegalu.

Zarazem promuje swój nowy produkt – wyjazdy z serii „egzotyka light" (z ang. lekka). Franiak wyjaśniał jego ideę: - Chcemy zburzyć stereotyp, że podróże do dalekich krajów muszą być długie, drogie i męczące.

Rainbow wybrał w poszczególnych krajach najważniejsze miejsca i obiekty, które warto zobaczyć, ale w czasie nie dłuższym niż dwa, trzy dni. Resztę wyjazdu proponuje spędzić na odpoczywaniu. W ten sposób programy zwiedzania nie są przeładowane, wyjazdy nie wiążą się z częstym zmienianiem hoteli i dzięki temu są niedrogie. Jak wskazywał Franiak, do Meksyku można polecieć już za 3400 złotych, do Tajlandii za 3910, a na Kubę za 4200 złotych.

Ktoś kto jednak na miejscu dojdzie do wniosku, że chce sobie rozszerzyć program, zawsze może dokupić wycieczki fakultatywne.

Imprezy typu „light" Rainbow oferuje w większości ważnych kierunków zimowych (m.in. na Kubie, Dominikanie, Jamajce, Sri Lance, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Meksyku, Panamie, Brazylii, Omanie, Senegalu i Wietnamie). Dodał też kilkanaście nowych programów wycieczek objazdowych lub zmodyfikował przebieg już istniejących. O tym wszystkim opowiadali podczas sześciu półgodzinnych spotkań w mniejszych grupach przedstawiciele biura z jego łódzkiej centrali, a także piloci i rezydenci.

Przy okazji przybliżali uczestnikom spotkania nowe kierunki i dzielili się informacjami praktycznymi.

Podróż na Kubę jak podróż w czasie

I tak można się było dowiedzieć, że turystów udających się na Dominikanę warto poinformować, że choć Polacy nie potrzebują wiz, by wyjechać do tego kraju, to na miejscu na lotnisku obowiązkowo będą musieli wykupić za 10 dolarów kartę turysty. Inaczej w Omanie – tam wizy są konieczne. Tygodniowa kosztuje 17 dolarów, a na dwa tygodnie (do 2 miesięcy) – 57 dolarów. Ale ważniejsze jest, by pamiętać, że w Omanie, państwie muzułmańskim, nie toleruje się alkoholu. Nie można go nigdzie kupić, nie można pić w publicznych miejscach, ale jest dostępny w hotelach dla turystów. Poza tym kraj jest jak z orientalnej baśni – krajobrazy, urozmaicone wybrzeże oceanu, pustynia z niebem usianym gwiazdami, a co najważniejsze stara i nowa architektura – delikatna i na ludzką miarę, odwrotnie niż rozbuchane inwestycje Dubaju.

Podobnie każdego podróżnika zachwyci Iran - ciągle autentyczny, nieskomercjalizowany, z serdecznymi mieszkańcami i dobrze zachowanymi zabytkami. - Formalności wizowe zostały mocno uproszczone w ostatnim czasie – opowiadała pilotka Patrycja Brucka. Jednocześnie ostrzegała – żadnego alkoholu nie wolno nawet wwozić, należy też przestrzegać miejscowych zwyczajów i zakrywać (kobiety) większą część ciała. – I nie dojrzałe kobiety nie powinny zabierać białych ubrań, bo biel oznacza niewinność i jest zarezerwowana dla dziewczynek. Można za to nosić biżuterię, fryzury i makijaż, ale głowę należy osłonić chustą – wyjaśniała. Z tych samych – obyczajowych – powodów i w Omanie, i w Iranie kostiumy plażowe będą zbędne, chyba, że przydadzą się na basenach przy hotelach.

W Meksyku z kolei warto pamiętać, że o ile podczas wewnętrznych przelotów, jakie są przewidziane np. na trasie wycieczki „Wszystkie oblicza Meksyku", można mieć ze sobą 25 kilogramów tzw. bagażu rejestrowanego, o tyle do samolotu zabierającego turystów z powrotem do kraju ponownie trzeba się zmieścić w limicie 20 kilogramów.

- Informujcie klientów, że na Kubę warto zabrać przejściówkę, dzięki któreej będą mogli korzystać z prądu, i euro, które się łatwiej wymieni na miejscową walutę niż dolary, obłożone jako waluta wrogiego imperium, wysokimi opłatami – zwracała uwagę znawczyni tego kraju Anita Ziegler. – A do Meksyku niech nie taszczą ciężkich butów trekingowych, bo nie będą im potrzebne. Wystarczą lekkie sandały – dodawała Małgorzata Żuk. - Solidniejsze buty przydadzą się jedynie uczestnikom wycieczki „Tropiki centralnej Ameryki" (Meksyk, Belize, Gwatemala, Honduras, Salwador).

Podobnie na Kubie karty kredytowe i debetowe wydawane przez amerykańskie firmy Visa i Master Card, okażą się nieprzydatne. Również warto uprzedzić turystów, żeby nie nastawiali się na łatwy dostęp do Internetu. Ten, który oferują hotele jest tylko w lobby i jest drogi. – Muszą pamiętać, że lecąc na Kubę nie cofają się jedynie o 6 godzin, co wynika z położenia wyspy względem Polski, ale o 30 lat, jeśli chodzi o zaawansowanie technologiczne – wyjaśniała Ziegler.

Spieszcie się odwiedzić Senegal

Rainbow skrócił wycieczki objazdowe po Wietnamie z 16 dni do 12 i 13. Dłuższe imprezy były po prostu droższe i chętnych na nie było mało – opowiadała Karolina Łyżwa, pilotka. Za to Indonezja musiała zachwycić klientów biura podróży, bo na nowy sezon ułożyło ono trzy nowe programy zwiedzania. Będzie można dzięki temu bliżej poznać takie wyspy jak Sulawezi, Komodo i Flores. – Każda jest inna, bo każda ma inną kulturę, etnografię, przyrodę, a nawet religię – zachęcała Łyżwa.

W Afryce z kolei touroperator postanowił udostępnić szerzej klientom Senegal. Wycieczki będą prowadziły także przez sąsiednią Gambię. Jak mówił Kamil Juwa, wyjazd do Senegalu jest przeznaczony dla ludzi, którzy już trochę podróżowali, ale do tego kraju sami się nie wybiorą. Rainbow pokaże im miejsca tchnące jeszcze autentyzmem. – To jeden z ostatnich fragmentów nieskomercjalizowanej Afryki – zachwalał Kamil Juwa. - Ale szybko się zmienia, za 20 – 30 lat straci już swój charakter – dodawał. Jest też przewidziany program z cyklu „light", polegający na kilku wycieczkach fakultatywnych i kilku dniach opalania na plaży nad Oceanem Atlantyckim.

O innej części Afryki opowiadała z kolei pilotka Agnieszka Bielecka-Ongori. Jej specjalność to Kenia. Nie tylko nagromadzenie wspaniałych zwierząt, ale też pyszne jedzenie, uśmiechnięci ludzie i świetne plaże. – Nie mamy reklamacji z tego kierunku – wyjawiła. Przypomniała jednak, żeby zachęcać podróżnych do zaszczepienia się przed wyjazdem szczepionkami zalecanymi przez sanepid.

Dreamliner skraca dystans

Jadącym do Indii szczepienia nie są konieczne, ale nie zaszkodzi zabezpieczyć się w ten sposób przed żółtaczką i tężcem – wskazywała Bielecka-Ongori. Tu z kolei dieta jest dosyć monotonna – nawet w hotelach je się na okrągło kurczaki i jajka, ale także warzywa i owoce. Przy czym hinduska kuchnia jest mocno pikantna.

Artur Piniewski zachęcał do poznawania Ameryki Południowej, szczególnie Brazylii, „która sama się sprzedaje". – Dzięki dreamlinerom wiele krajów tego kontynentu stało się bliższych: Panama, Kostaryka, Nikaragua, Kolumbia, Wenezuela, Ekwador – wymieniał, kraje przez które biegną szlaki wycieczek Rainbow. Każdy kraj ma swój charakter, zachwycają przyrodą, plażami, kolonialnymi zabytkami i stylem życia.

Z kolei Miłosław Wojtunik, pilot specjalizujący się w Indiach i Sri Lance, zachęcał do korzystania z programu zwiedzania Sri Lanki pod tytułem „Harce na Lance", w ramach którego turyści podróżują rowerami, pociągiem, pontonem i pieszo. Dzięki temu docierają do mało znanych zakamarków wyspy i mają okazję przyjrzeć się z bliska życiu jej mieszkańców.