Ożywienie w biurach podróży przed wielką majówką

Informacje takie przynosi najnowszy raport Polskiego Związku Organizatorów Turystyki sporządzany na podstawie danych z najpopularniejszego wśród agentów turystycznych systemu rezerwacyjnego MerlinX za 17. tydzień tego roku, czyli okres między 24 a 30 kwietnia*. W tym tygodniu raport powstał nieco później niż zwykle, bo w piątek, chociaż zwykle PZOT ogłasza podsumowanie we wtorek.

Liczba klientów wzrosła w biurach podróży o 33,7 procent, rok do roku. Motorem, który napędzał tak mocno sprzedaż były tzw. imprezy z dojazdem własnym, ich wzrost wyniósł bowiem 208,5 procent. Najistotniejsze z punktu widzenia touroperatorów wyjazdy lotnicze (77 procent udziału w całej sprzedaży) urosły jedynie o 23,5 procent, a sprzedaż podróży autokarowych spadła nawet w omawianym tygodniu o 14,1 procent.

Jak zmieniała się sprzedaż w biurach podróży - ostatnie tygodnie, w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku

W efekcie skumulowana nadwyżka w stosunku do roku biegłego wyniosła 30,9, jeśli chodzi o wszystkie podróże (30,8 proc. tydzień temu), a 23,9 procent w kategorii imprez lotniczych (23,94 tydzień wcześniej).

Najwięcej turystów decydowało się na wyjazd do Grecji (poszczególne kierunki wybierali w takiej kolejności: Heraklion, Zakintos, Rodos, Korfu, Kos, Chania, Saloniki), Hiszpanii (Fuerteventura, Teneryfa, majorka,, Gran Canaria, Lanzarote), Turcji (Antalya, Bodrum), Bułgarii (Burgas, Warna), Egiptu (Hurghada, Marsa Alam). W dalszej kolejności wybierali: Egipt (widać minimalną poprawę po spadku zainteresowania wywołanego zamachami na kościoły w północnej części kraju), Włochy, Chorwację, Portugalię, Cypr i Albanię.

Ostatni pełny tydzień nie przyniósł rewolucji w cenach. Chociaż, jak zauważyliśmy w poprzednim raporcie ("W biurach podróży: Egipt hamuje, Grecja tanieje") tydzień wcześniej sporo potaniały wakacje w Grecji - Chania o 13,5 procent, Saloniki o 10, Kos o 9,4, a Heraklion o 7,6 procent – nie był to okres powrotu do poprzednich wartości. Wręcz przeciwnie - Zakintos, który wcześniej nie zanotował obniżki, teraz stracił na cenie 8,7 procent, a Rodos, który dwa tygodnie temu potaniał jedynie o 3,1 procent, dołożył do tej straty kolejne 2,5 procent.

Zmiana średniej ceny wyjazdów - wybrane kierunki, ostatnie tygodnie

Najnowszy raport PZOT pokazuje również podsumowanie wyjazdów z biurami podróży. Okazuje się, że w kwietniu tego roku zanotowano największy w całym roku wzrost tej wartości – aż 53,8 procent więcej turystów pojechało niż przed rokiem. Niewątpliwie duży udział w tym ruchu miała wielka majówka, na którą niektórzy ruszali już pod koniec kwietnia.

Wyjazdy z biurami podróży, porównanie wg miesięcy

Źródło wykresów: PZOT

*Raport obejmuje 17. tydzień roku, czyli okres od 24 do 30 kwietnia 2017 roku. Polski Związek Organizatorów Turystyki przygotował go na podstawie informacji z systemu rezerwacyjnego MerlinX. Dane MerlinX pokazują prawdopodobnie wyniki nieco ponad połowy rynku. Nie zawierają jednak sprzedaży lub tylko mniejszą jej część, takich biur podróży jak Itaka, TUI, Rainbow czy Neckermann.