Biuro podróży wyśle na egzotyczne wakacje i na weekend w kraju

– Chcemy się pozycjonować jako organizator czasu wolnego, a przez to być częściej w kontakcie z naszymi klientami – wyjaśnia prezes DER Reisebüros Andreas Heimann, cytowany przez portal Gloobi.de. - Chcemy być z nimi nie tylko przy okazji wyjazdu na wakacje. Tworzenie długotrwałych więzi z klientami to duże wyzwanie.

Aby pomóc sprzedawcom je zrealizować, DER Touristik wprowadził do oferty nowe usługi. Na przykład produkty portalu Regiondo, specjalizującego się w przygotowywaniu wycieczek i innych atrakcji, zapełniających wolny czas. Są to na przykład wizyty w Wolfsburgu, mieście samochodów, czy pakiet obejmujące bilety do parków rozrywki.

Heimann podkreśla, że samo poszerzenie produktu to za mało, klienci muszą się jeszcze dowiedzieć, że w biurze agencyjnym można też zarezerwować ofertę na weekend. W promowaniu nowego wizerunku pomóc ma wysyłanie maili do klientów i wyeksponowanie informacji w witrynach biur.

Z perspektywy Heimanna wprowadzenie kolejnego typu produktu do sprzedaży ma dwie zalety. Po pierwsze przy większej grupie podróżnych pakiet może kosztować w sumie nawet 1,5 tysiąca euro, a to już całkiem wysoka podstawa do prowizji. – Po drugie ważne jest, że przyciągamy do naszych biur zupełnie nowych klientów – zwraca uwagę prezes. A ludzie, którzy kupią krótką wycieczkę, za jakiś czas mogą zarezerwować podróż do dalekich krajów.

Heimann przyznaje, że początkowo nie wszyscy agenci pozytywnie odnosili się do pomysłu, ale z czasem zaczęli się do niego przekonywać. – Platforma rezerwacyjna Regiondo jest zintegrowana z systemem sprzedaży biur DER-Reisebüros, dzięki czemu rezerwacji dokonuje się łatwo – podkreśla prezes.