TUI: Pomyśl o wakacjach, o przyszłych wakacjach

Wśród przyszłorocznych nowości w ofercie TUI znalazły się wycieczki do bułgarskiej Warny połączone z możliwością zwiedzania i wypoczywania na wybrzeżu Morza Czarnego w Złotych Piaskach. Pierwsze loty zaplanowano na maj 2018.

Goście, którzy chcieliby spędzić kolejne wakacje w Grecji, będą mogli zamieszkać w jednym z nowych hoteli, która Grupa TUI otworzy na przyszłe lato. Mowa o TUI Sensatori na Rodos i dostępnym tylko dla dorosłych TUI Sensimar Resort na Półwyspie Chalcydyckim.

Kolejną nowością w letnim programie będą wycieczki na Florydę połączone z możliwością zwiedzania. Pakiet obejmuje przelot, hotele na trasie wycieczki i wynajęcie samochodu. Oferta została przygotowana w wersji siedmio- i czternastodniowej.

W kolejnym sezonie touroperator stawia też na rejsy wycieczkowe. Niedawno grupa ogłosiła, że jeden ze statków zostanie przemianowany na TUI Explorer, dzięki czemu z niemieckiej jednostki stanie się bardziej brytyjską. Klienci będą mogli wypłynąć z Newcastle lub z Southampton na wycieczki do fiordów norweskich, na Bałtyk i do Islandii. Z kolei TUI Discovery 2 będzie bazował w mieście Korfu, Thomson Celebration w Dubrowniku, a Thomson Celebration na Mojorce. W programie pojawi się łącznie 15 nowych portów, do których zawijać będą jednostki należące do TUI Cruises.