LOT, Itaka i Orbis najwięksi w turystyce

„Listę 500" gazeta przygotowuje już od 19 lat. Od lat są na niej również firmy reprezentujące branżę turystyczną. Ale z roku na rok silniejsze. Tak jest i tym razem. Wszystkie przedsiębiorstwa turystyczne awansowały w rankingu ułożonym według przychodów ze sprzedaży usług lub produktów.

Ranking 500 firm otwierają takie giganty jak PKN Orlen (79,5 mld złotych przychodu), Jeronimo Martens Polska, właściciel sieci sklepów spożywczych „Biedronka" (43,5 mld zł), PGNiG (33,2 mld zł), PGE Polska Grupa Energetyczna (28 mld zł) i PZU (23,8 mld zł).

Miejsce 177 zajmuje na liście biuro podróży Itaka. Przeskoczyło tam w ciągu roku z pozycji 187. Przychody Itaki wyniosły w zeszłym roku 1,815 mld złotych (9,65 proc. więcej niż rok wcześniej), a zyski netto 50,75 mln złotych. Dało jej to wskaźnik rentowności 3,19 procent. Z zestawienia można się dowiedzieć jeszcze między innymi, że Itaka zapłaciła 7,2 miliona złotych podatku, a średnio w zeszłym roku zatrudniała 385 osób.

Drugim biurem podróży w rankingu jest Rainbow. Jego przychody w wysokości 1,202 mld złotych zapewniły mu miejsce 252, czyli o 9 pozycji lepsze niż przed rokiem. Wzrost tej firmy wyniósł 7,73 procent. Rainbow wypracował 27,8 mln złotych zysku netto, dzięki czemu jego rentowność brutto wyniosła 2,85 procent. Podatek dochodowy jaki odprowadził do kasy państwa to 6,4 mln złotych. Według podanych przez firmę danych, zatrudniała ona przeciętnie w zeszłym roku 550 osób.

Na listę trafiło także biuro podróży TUI Poland. Niestety, nie odpowiedziało ono na pytania redakcji dotyczące wyników. Wiadomo więc jedynie, że jego przychody ze sprzedaży w 2016 roku wyniosły 870 mln złotych i były większe o 5,33 procent od tych z poprzedniego roku (w tym samym czasie dane od touroperatorów zbierał Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata, który przygotowywał ratingi biur podróży, więcej informacji można więc zobaczyć w TABELI RATINGÓW i przeczytać w tekście „Ratingi biur podróży 2017: Jak oni to robią". TUI uplasował się na 328 miejscu „Listy 500", a jego awans nastąpił z miejsca 318.

„Rzeczpospolita" sklasyfikowała także inne przedsiębiorstwa związane z branżą turystyczną.

Pierwszą z nich jest na miejscu 88 PLL LOT. Narodowy przewoźnik miał w zeszłym roku 3,6 mld złotych przychodów ze sprzedaży (19,5 procent więcej niż w roku 2015). Jego zysk netto to 324,3 mln złotych, a zatrudnienie - 1699 osób. Na 88 pozycję LOT awansował od zeszłego roku z miejsca 111.

Orbis, firma zarządzająca siecią hoteli, uplasowała się na 228 pozycji zestawienia, na którą przeskoczyła z zeszłorocznego 240 miejsca. Przychód ze sprzedaży wyniósł w Orbisie 1,383 mld złotych i był lepszy od poprzedniego o 9,52 procent. Po odprowadzeniu do budżetu państwa 50 mln złotych podatków, firmie zostało jeszcze 207 mln złotych zysku netto. W tej sytuacji rentowność brutto wyniosła 18,6 procent. W roku 2016 Orbis zatrudniał 3898 osób.

Z 353 na 333 miejsce na liście, a więc o 20 oczek do góry, awansowała linia lotnicza specjalizująca się w czarterowaniu samolotów touroperatorom, Enter Air. Jej zeszłoroczne przychody wyniosły 810,4 mln złotych i były o 7,05 procent większe niż rok wcześniej. Firma zapłaciła 13 mln złotych podatku dochodowego, a w kasie zostało jej jeszcze 50,2 mln złotych zysku netto, co dało jej wskaźnik rentowności na poziomie 7,79 procent. W zeszłym roku pracowało w Enter Airze 559 ludzi.

Listę 500 zamykają firmy, których przychody wynosiły w roku 2016 około 470 mln złotych. Można mieć nadzieję, że jeśli za rok ten próg nie zostanie drastycznie podniesiony, trafi na nią jeszcze jedna firma turystyczna– dynamicznie rosnące biuro podróży Grecos Holiday. W zeszłym roku touroperator miał 409 mln złotych przychodów, dzięki czemu uplasował się na czwartym miejscu pod względem wielkości w kraju, wyprzedzając Coral Travel Wezyr Holidays. Wiele wskazuje, że w tym roku powiększy tę wartość o 20 procent, co dałoby mu przychód zbliżony do 500 mln złotych (czytaj: "Prezes Grecosa: Grecja wróciła do pierwszej ligi").