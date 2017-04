Thomas Cook: Agenci sami rezygnują z zarobku

Dziennie w systemie do rezerwacji usług dodatkowych Thomasa Cooka w Niemczech pojawia się około tysiąca zapytań - informuje portal Gloobi.de. Dla Christiana Funka, dyrektora do spraw usług dodatkowych w Thomasie Cooku, to o dziesięć razy za mało. Funk nie potrafi wytłumaczyć powodów, dla których agenci podchodzą do oferty z takim dystansem. Za ich sprzedaż otrzymują pełną prowizję, a sam system rezerwacyjny jest prosty w użyciu.

Z rozmów z turystami wynika, że 15 procent z nich zawsze rezerwuje miejsce w samolocie, zaś 27 procent decyduje się na taką usługę od czasu do czasu. 10 procent z zasady przeznacza pieniądze na prywatny transfer, a 21 procent czasami go dokupuje. 7 procent turystów nie wyklucza zamówienia posiłku albo podniesienia klasy rezerwacyjnej w samolocie.

Badania pokazują też, że klienci, którzy zarezerwowali miejsce w samolocie są o 14 procent bardziej zadowoleni z wakacji niż pozostali. Niektórzy ankietowani przyznali, że czują się rozczarowani, gdy agenci nie proponują im wykupienia wybranego fotela na pokładzie, a możliwości jego zamówienia nie ma w aplikacji mobilnej. Część z nich decyduje się później na samodzielny zakup usługi w internecie.

Carsten Seeliger, dyrektor sprzedaży w Thomasie Cooku, uważa, że usługi dodatkowe to przyszłość turystyki, co widać choćby w strategii linii lotniczych. Przychody z tego tytułu sięgają tam 750 milionów dolarów, co przekłada się na 10 procent łącznego obrotu przewoźników. W przypadku pakietów wakacyjnych kwoty te są dużo niższe. W niemieckim Thomasie Cooku 41 procent dodatkowych rezerwacji dotyczy miejsc w samolocie, 16 procent podwyższenia klasy, 8 procent zamówienia posiłków. Transfery stanowią 11 procent obrotu usługami dodatkowymi, a wycieczki fakultatywne nie odgrywają ze sprzedażowego punktu widzenia żadnej roli.