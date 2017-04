Rainbow: Trzecia odsłona oferty zimowej

W ofercie touroperatora znalazł się między innymi Egipt (Hurghada, Szarm el Szejk i Marsa Alam), orientalne Maroko i Wyspy Kanaryjskie (Teneryfa, Gran Canaria, Lanzarote i Fuerteventura)."Hitem ma być słynący z raf, niezwykłych krajobrazów, bogatego życia nocnego kosmopolityczny Ejlat. Na klientów czeka tu nie tylko wypoczynek w hotelach, mogą również wybrać jedną z 6 wycieczek objazdowych, w tym w połączeniu z Jordanią" - pisze rzecznik biura podróży Radomir Świderski.Dla klientów odpoczywających podczas zwiedzania, Rainbow przygotował m.in. wycieczki objazdowe do Włoch, Paryża, Egiptu, Izraela i Maroka.Z kolei „Zakochani w.." to kontynuacja znanej już popularnej propozycji na Walentynki. "W romantycznej i przyjemnej atmosferze pary mogą spędzić ten czas między innymi w Wenecji, Lizbonie, Madrycie, Barcelonie i stolicy tanga – Buenos Aires" - wyjaśnia Świderski.Klienci, którzy zarezerwują wyjazd w przedsprzedaży dostaną nawet do 40 procent zniżki oraz dodatkowy rabat do 500 zł od osoby, a także gwarancje gratis lub w niższej, niż standardowa, cenie.