W biurach podróży: Egipt hamuje, Grecja tanieje

Wskazują na to dane Polskiego Związku Organizatorów Turystyki. Najnowszy tygodniowy raport* ze sprzedaży wycieczek w biurach podróży pokazuje, że Egipt, który wcześniej zajmował piąta, a nawet trzecie miejsce w rankingu popularnych kierunków wyjazdów, tym razem wylądował na miejscu szóstym. A jego wzrost sprzedaży wobec zeszłego roku spadł w ciągu dwóch tygodni z 94 do 91 procent.

Nadal jednak Egipt zajmuje czwarte miejsce w tabeli, w której PZOT pokazuje skumulowane wyniki bieżącego sezonu. Przed nim są Grecja, Hiszpania i Bułgaria. Za nim natomiast: Włochy, Turcja, Portugalia, Chorwacja i Albania. Z danych o dynamice sprzedaży wynika, że szczególnie postępy robi Turcja. Jej wynik sprzed trzech tygodni wynosił 68, a w ostatnim notowaniu już 70 procent.

Miniony tydzień przyniósł – według PZOT – wzrost sprzedaży w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, o 13,4 procent. Jak na tydzień poświąteczny, skrócony o jeden dzień (poniedziałek wielkanocny) to dobry wynik. W dużej mierze „zrobiła" go sprzedaż noclegów - tzw. imprezy z dojazdem własnym miały lepszą niż rok temu sprzedaż o 158,3 procent. Dużo gorzej wypadły wyjazdy lotnicze – wzrost o 5 procent – a najsłabiej autokarowe ze spadkiem w wielkości 23 procent.

Jak zmieniała się sprzedaż w biurach podróży - ostatnie tygodnie, w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku

Być może tydzień należał do udanych dzięki dużej obniżce cen na wyjazdy do Grecji. Potaniały one z tygodnia na tydzień, niemal hurtowo i to mocno. I tak średnia cena wyjazdu do Chanii na Krecie spadła o 13,5 procent (do 2676 złotych), do Salonik o 10 procent (2364 złotych), na Kos o 9,4 procent (2486 złotych), do Heraklionu, również na Krecie, o 7,6 procent (2696 złotych), na Krofu o 5,7 procent (2476 złotych), a na Rodos o 3,1 procent (2718 złotych).

Tak mocno, o 7 procent, staniały jeszcze tylko wakacje w Marsa Alam (2421 złotych), a zdrożały Warna – o 8 procent (2325 złotych) i Lanzarote – o 7,1 procent (3049 złotych).

Zmiana średniej ceny wyjazdów - wybrane kierunki, ostatnie tygodnie

Źródło wykresów: PZOT

*Raport obejmuje 16. tydzień roku, czyli okres od 17 do 23 kwietnia 2017 roku. Polski Związek Organizatorów Turystyki przygotował go na podstawie informacji z systemu rezerwacyjnego MerlinX. Dane MerlinX pokazują prawdopodobnie wyniki nieco ponad połowy rynku. Nie zawierają jednak sprzedaży lub tylko mniejszą jej część, takich biur podróży jak Itaka, TUI, Rainbow czy Neckermann.