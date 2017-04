TUI: Brytyjczycy, kupujcie przyszłoroczne wakacje

Wśród przyszłorocznych nowości znalazły się wycieczki do bułgarskiej Warny, podczas których można i zwiedzać to zabytkowe miasto i zrelaksować się na wybrzeżu Morza Czarnego w Złotych Piaskach. Pierwsze loty zaplanowano na maj 2018 roku.

Ci, którzy chcieliby spędzić przyszłoroczne wakacje w Grecji, mogą wybrać m.in. jeden z szykowanych na nowy sezon hoteli - TUI Sensatori na Rodos i TUI Sensimar Resort na Półwyspie Chalkidiki (dostępny tylko dla dorosłych).

Nowością w letnim programie będą też wycieczki na Florydę. Pakiet obejmuje przelot, wstępne rezerwacje w wybranych hotelach znajdujących się na trasie wycieczki i wynajem samochodu. Oferta została przygotowana w wersji siedmio- i czternastodniowej.

W przyszłym sezonie zwiększy się oferta rejsów wycieczkowych. Niedawno grupa ogłosiła, że jeden ze statków przejdzie remont i otrzyma nową nazwę: TUI Explorer. Jego portami bazowymi będą Newcastle i Southampton, skąd klienci będą mogli wypłynąć na wycieczkę do Fiordów Norweskich, na Bałtyk i do Islandii. TUI Discovery 2 będzie zakotwiczony na Korfu, Thomson Celebration - w Dubrowniku, a Thomson Celebration - na Mojorce. Łącznie jednostki TUI Cruises będą w przyszłe wakacje zawijać do 15 nowych portów.

W przyszłym roku touroperator zwiększy też liczbę lotów z lotnisk regionalnych.

– Wiemy, że nasi klienci szukają nowych, ekscytujących ofert na lato 2018 roku, dlatego skupiamy się na włączeniu do programu większej liczby kierunków średniego zasięgu. Warna, nasza nowość, pozwala spędzić wakacje nieco inaczej, zapewnia idealne połączenie kultury i odpoczynku – mówi Mark Hall, dyrektor produktu w Thomson i First Choice, markach należących do Grupy TUI w Wielkiej Brytanii. – Cieszę się, że kontynuujemy rozwój marki TUI Sensatori z nowym obiektem na Rodos, a także, że rozbudowujemy ofertę na Florydzie, dając rodzinom, parom i przyjaciołom więcej możliwości spędzenia wakacji – dodaje Hall.

Sprzedaż przyszłorocznej oferty ruszyła 20 kwietnia.