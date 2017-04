Thomson funduje trzy miesiące wakacji

Organizatorem konkursu jest klubowa marka Scene należąca do Thomsona, brytyjskiego touroperatora z Grupy TUI. Uczestnikami mogą być vlogerzy, blogerzy, fotografowie i wszyscy, którzy są aktywni w internecie, a swoją twórczością zdobywają wielu fanów. Aby znaleźć się w grupie szczęśliwców, trzeba przesłać do Scene film wideo, w którym opowie się o znaczeniu podróży w swoim życiu. Jak informuje brytyjski portal TTG Media, celem konkursu jest znalezienie utalentowanych twórców internetowych, m.in. z mediów społecznościowych.

Czterech zwycięzców przez trzy miesiące będzie podróżować za darmo do 10 miejsc z oferty touroperatora. Od czerwca do sierpnia odwiedzą między innymi Ibizę, meksykańskie Cancun i Chorwację. Ich zadaniem będzie relacjonowanie wyjazdu w mediach społecznościowych.

– Jaki jest lepszy sposób na spędzenie trzech miesięcy po ukończeniu szkoły czy studiów? – pyta Amanda Lakin, dyrektor marketingu marek Thomson i First Choice. – Nie tylko będzie to darmowa wycieczka do najgorętszych wakacyjnych kierunków, lecz także sposób na zdobycie doświadczenia zawodowego w tworzeniu treści dla znanej marki i okazja do dalszego budowania swojego profilu społecznościowego – dodaje Lakin.

Poza czterema głównymi nagrodami organizatorzy przewidzieli też wyróżnienia w postaci ośmiu voucherów o wartości 250 funtów na wakacje z Thomsonem lub First Choice.