Niemcy: Ustawa nie ochroni turystów

W Niemczech trwa walka o brzmienie ustawy implementującej dyrektywę unijną o podróżach zorganizowanych i aranżowanych do lokalnego prawa. Ostatnio głos w tej sprawie zabrało także Stowarzyszenie Urzędów Ochrony Konsumentów - informuje portal Touristik Aktuell. Jego przedstawiciel do spraw turystyki Felix Methmann, uważa, że wyłączenie z przepisów wycieczek jednodniowych o wartości do 500 euro i wynajmu domów wakacyjnych osłabia ochronę klientów biur podróży. – W takiej sytuacji dyrektywa może zostać odesłana do Brukseli – mówi Methmann.

Urzędy Ochrony Konsumentów zgodziły się już na pewne ustępstwa, choćby przy zapisie, w którym mowa, że do 20 dni przed rozpoczęciem podróży możliwe jest podniesienie ceny do 8 procent.

W Niemczech coraz częściej słyszy się głosy, że dyrektywa powinna zostać przedyskutowana w Brukseli ponownie. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, aby do tego doszło.