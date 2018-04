W biurach podróży tydzień małych przecen

„Z końcem marca wygasła większoœć zniżek dla klientów rezerwujšcych z dużym wyprzedzeniem, a od majówki dzieli nas kilka tygodni, stšd nieco słabszy ruch w biurach podróży. Mimo to utrzymuje się wyraŸny trend wzrostu liczby klientów"

To komentarz, jakim opatrzył wyniki sprzedaży w 14 tygodniu w biurach podróży prezes Polskiego Zwišzku Organizatorów Turystyki Krzysztof Pištek, autor raportu sporzšdzonego na podstawie danych z popularnego systemu rezerwacyjnego MerlinX*. Pierwszy pełny tydzień kwietnia przyniósł całkiem niezły wynik dynamiki rezerwacji. Ich liczba wzrosła w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku o 19,4 procent, a w podróżach lotniczych nawet o 24,5 procent. Wyjazdy autokarowe miały takš samš sprzedaż jak rok temu, a noclegi (z dojazdem własnym) gorszš o 9,7 procent.

Jak zmieniała się sprzedaż w biurach podróży - ostatnie tygodnie, w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku.

Jaki efekt przyniosły wyniki z minionego tygodnia, jeœli chodzi o skumulowanš nadwyżkę z całej dotychczasowej sprzedaży? Okazuje się, że dotychczas uzbierana „górka" straciła w ostatnim tygodniu 0,2 punktu procentowego (z 26,6 procent spadła do 26,4 procent), a w kategorii wyjazdów lotniczych objawiło się to spadkiem z 30,27 do 30,07 procent.

Najpopularniejsze w zeszłym tygodniu były wyjazdy do: Grecji, Hiszpanii (wyprzedziła nawet Turcję!), Turcja, Egipt (nie udaje mu się wrócić do pierwszej trójki), Bułgaria, Włochy, Albania, Tunezja (straciła siódmš lokatę na rzecz Albanii), Cypr, Chorwacja.

Czy ostatni tydzień promocji w biurach podróży widać też w œrednich cenach, jakie płacili klienci? Widać. Był to wyraŸnie tydzień obniżek. Z dwudziestu najchętniej kupowanych przez klientów biur kierunków tylko dwa w minionym tygodniu nie potaniały w stosunku do sytuacji tydzień wczeœniej.

Nie były to może drastyczne spadki cen, ale stosunkowo wyraŸne, wiele utrzymywało się w przedziale od 3 do 5,6 procent. Dwa kierunki jeszcze mocniej traciły wartoœć – œrednia cena za wyjazd na Lanzarote (2544 zł) była niższa o 9,4 procent, do Tirany (2292 zł) o 7,2 procent, a do Bodrum (2246 zł) o 7 procent. Zarazem Szarm el-Szejk (2190 zł) podrożał z tygodnia na tydzień o 8,8 procent, ale warto pamiętać, że tydzień wczeœniej jego cena spadła o 13,8 procent. Co ciekawe, tylko jedna œrednia cena była mniejsza niż 2000 złotych, chodziło o Monastyr (1953 zł). Nawet zwykle niedrogie kierunki bułgarskie, trzymały cenę ponad to minimum. Za wyjazd do Burgas œrednio klient zapłacił 2032 złote, a do Warny – 2145 złotych.

Zmiana œredniej ceny wyjazdów - wybrane kierunki, ostatnie tygodnie.

Warto jeszcze zerknšć na ostatniš tablicę z raportu PZOT. Widać na niej, o ile wzrosła sprzedaż imprez turystycznych w odniesieniu do poszczególnych kierunków. Widać tam, że roœnie popularnoœć Grecji – tylko w ostatnim tygodniu zyskała ona 0,5 punktu procentowego – z 8,8 do 9,3 procent ponad zeszły rok o tej porze. Podobnie zyskał Egipt, tyle, że w jego wypadku jest to zmiana z 84,9 na 85,4 procent. Jeszcze większš dynamikš, ale ujemnš, charakteryzowała się Bułgaria – jej skumulowany wzrost zjechał z 25 do 14 procent (minus jeden punkt procentowy). Włochy straciły cały punkt procentowy, bo ich ostatni wzrost mierzony był jako 0,6 procent, podczas gdy jeszcze tydzień wczeœniej 1,6 procent. Nadal raport nie podaje zmian Turcji i Tunezji.

ródło wykresów: PZOT

*Raport obejmuje 14. tydzień roku, czyli okres od 2 do 8 kwietnia 2018 roku i dotyczy sprzedaży wyjazdów na sezon zaczynajšcy się 1 listopada 2017 roku, a kończšcy się 31 paŸdziernika 2018 roku. Polski Zwišzek Organizatorów Turystyki przygotował go na podstawie informacji z systemu rezerwacyjnego MerlinX, przez który przechodzi prawdopodobnie ponad połowa sprzedaży wyjazdów organizowanych przez polskie biura podróży.