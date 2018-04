DER Touristik poprawia wyniki

6,5 miliarda euro wyniósł w 2017 roku skumulowany obrót grupy spółek DER Touristik. Choć przychody marek touroperatorskich nieco spadły, częœć sprzedażowa rozwijała się dobrze

Koncern REWE, do którego należy DER Touristik, podsumował zeszły rok. W turystycznej częœci firmy (do koncernu należš także sieci sklepów spożywczych i specjalistycznych) obrót wzrósł o 3 procent, do 6,5 miliarda euro. Koncern nie podał wysokoœci zysku dla samego DER Touristik.

W podsumowaniu minionego roku spółka podkreœla, że dla koncernu duże znaczenie miał zakup (2012 rok) holdingu Exim Tours działajšcego w kilku krajach Europy Wschodniej, touroperatorów-specjalistów i sieci salonów sprzedaży Kuoni (2015 rok). Przy okazji niedawnych targów turystycznych ITB prezes Grupy DER Touristik Sören Hartmann ogłosił, że firma dokupiła też francuskš częœć Kuoni.

W 2017 roku szczególnie dobrze rozwijały się spółki w Europie Wschodniej i Północnej, a także agencje turystyki przyjazdowej, działajšce w regionach turystycznych. Znaczšco wzrosły też wyniki sprzedaży wyjazdów w sieci biur własnych, do których należš DER Reisebüros, DER Business Travel, marki franczyzowe Derpart i DTPU oraz kooperatywa DTPS.