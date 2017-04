Itaka: Ponad 50 procent więcej rezerwacji

Jak podaje wiceprezes Itaki Piotr Henicz, w czasie przedsprzedaży sezonu Lato 2017, czyli w okresie od 30 września 2016 roku do 31 marca 2017 roku wakacje z Itaką zarezerwowało 222,7 tysiąca klientów, co daje 52,3 procent wzrostu w porównaniu z rokiem ubiegłym. - Potwierdza to wyraźnie coraz bardziej widoczny na polskim rynku trend do wczesnego planowania wakacji - komentuje Henicz.

W rankingu najchętniej wybieranych kierunków nie ma znaczących zmian. Największym powodzeniem u klientów Itaki cieszą się: Grecja, Hiszpania z Wyspami Kanaryjskimi, Włochy, Bułgaria i Albania. Powraca zainteresowanie Turcją i Egiptem. Chętniej niż w zeszłym roku klienci decydują się na wakacje na Wyspach Zielonego Przylądka i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Przypomnijmy, że na koniec lutego dynamika wzrostu w Itace wynosiła 49,5 procent, o czym mówił wtedy Turystyce.rp.pl prezes Mariusz Jańczuk: "Prezes Itaki Mariusz Jańczuk: Odkryliśmy diament nad Morzem Śródziemnym".