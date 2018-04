FTI do agentów: Zarabiasz dla nas? Wyjeżdżaj taniej

Ponad milion euro zainwestuje w tym roku niemiecki touroperator FTI w tańsze oferty dla swoich agentów. Z wyjazdów skorzystać może 4 tysišce ludzi

FTI to czwarty co do wielkoœci touroperator w Niemczech. Według ostatniej analizy rynku organizatorów z krajów niemieckojęzycznych, którš co roku prowadzi magazyn branżowy „FVW", Grupa FTI, do jakiej należy to biuro, miała 2,55 miliarda euro obrotu. Przed niš znalazły się TUI, Thomas Cook i DER Touristik. Firma oferuje wycieczki do niemal każdego zakštka œwiata, zarówno lotnicze, jak i z dojazdem własnym.

Jak donosi portal Travel One, w tym roku FTI dużo zainwestuje w przecenienie wyjazdów dla swoich agentów. Ci ostatni, by móc skorzystać z promocji, muszš wykazać się obrotem nie mniejszym niż 15 tysięcy euro i przynależnoœciš do klubu Orange Experts Club (platforma szkoleniowa dla agentów FTI).

Propozycje obejmujš wyjazdy do najpopularniejszych kierunków wakacyjnych. Przykładowo na tygodniowy pobyt w tureckim Bodrum można wyjechać za 199 euro. Osoba towarzyszšca płaci od 249 euro, a dziecko od 99 euro. W cenę wliczone sš dojazd pocišgiem do miasta wylotowego w Niemczech, przelot, nocleg w hotelu 4- lub 5-gwiazdkowym i wyżywienie w formie ultra all inclusive. Do wyboru sš terminy między 1 maja a 31 paŸdziernika 2018 roku. Z kolei na 3 dni na Majorce w 3,5-gwiazdkowym obiekcie z dwoma posiłkami trzeba wydać od 29 euro, przy pobycie na 7 dni cena roœnie do minimum 69 euro. Ten sam koszt ponoszš turyœci podróżujšcy razem z wakacyjnym doradcš. Inne propozycje dotyczš wakacji na Costa del Sol, Gran Canarii i Szarm el-Szejk.

Z programu maja w tym roku skorzystać 4 tysišce agentów.