ABTA radzi, jaki Brexit korzystny dla turystyki

Brytyjska organizacja branżowa ABTA przygotowała raport, a w nim najważniejsze punkty, o jakie politycy powinni walczyć w trakcie negocjacji związanych z wyjściem tego kraju z Unii Europejskiej. Dokument zatytułowany „Making a Success of Brexit for Travel and Tourism" (Zmienić Brexit w sukces dla branży turystycznej) to raport dotyczący rynku turystycznego w kraju, ale i prośba organizacji skierowana do rządu Theresy May o zachowanie podstawowych swobód w podróżowaniu Brytyjczyków.

Jak przypomina ABTA, kraje Unii Europejskiej są wyjątkowo ważnym rynkiem dla Zjednoczonego Królestwa, zarówno w odniesieniu do turystyki przyjazdowej i krajowej, jak i możliwości współpracy międzynarodowej. Organizacja przypomina, że w 2015 roku mieszkańcy Wielkiej Brytanii zrealizowali łącznie 37 milionów wyjazdów o charakterze wypoczynkowym i służbowym, a obywatele krajów UE przyjechali na Wyspy 16 milionów razy. To pokazuje, że z perspektywy turystyki najlepszy byłby taki Brexit, w którym nie zmieniłyby się zasady swobodnego przepływu osób.

ABTA wzywa rząd Theresy May, aby, prowadząc negocjacje, skupił się na 5 punktach:

Organizacja zwraca też uwagę, że niektóre wycieczki sprzedawane są nawet z 18-miesięcznym wyprzedzeniem, dlatego tak ważne dla branży jest zapewnienie, że, o ile zajdzie taka konieczność, wdrożone zostaną umowy przejściowe.

Eksperci z ABTA przypominają, że członkostwo Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej dało podróżnym wiele praw, włączając w to możliwość wyjeżdżania za granicę bez konieczności posiadania wizy, darmową lub oferowaną po obniżonej cenie opiekę medyczną dzięki Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (w 2015 mieszkańcy Wysp skorzystali z niej ponad 215 tysięcy razy), odszkodowania za opóźnione i odwołane loty, a także dyrektywę unijną o podróżach zorganizowanych, która chroni turystów wykupujących pakiety wakacyjne. Teraz trzeba więc zadbać, by nie pozbawić Brytyjczyków tych przywilejów.

Ważną kwestią jest też utrzymanie istniejących dziś kanałów transportu, ponieważ kraje Unii Europejskiej są częstym celem nie tylko dla poszukujących odpoczynku, lecz także dla podróżujących służbowo. Mowa głównie o takich państwach jak Hiszpania, Francja, Włochy, Portugalia i Grecja. Tylko na wyjazdy do tych krajów Brytyjczycy wydają rocznie 19 miliardów funtów.

ABTA zwraca też uwagę, że niestety, inaczej niż w innych branżach, w Światowej Organizacji Handlu nie ma wytycznych dla lotnictwa, do których można by się odwołać w razie tzw. twardego Brexitu.

– Wielka Brytania rozpoczyna proces wyjścia z Unii Europejskiej, chcemy pracować z rządem, aby Brexit okazał się sukcesem – mówi Mark Tanzer, prezes ABTA. – Uważamy, że korzyści, którymi cieszą się obecnie brytyjscy podróżni, takie jak ruch bezwizowy czy karta EKUZ, powinny być potraktowane priorytetowo i zachowane. Rząd musi zadbać też o umowy przejściowe, jeśli będą one potrzebne. Turystyka to jedna z największych gałęzi gospodarki Wielkiej Brytanii, ważne, aby rząd zapewnił jej rozwój w trakcie i po zakończeniu negocjacji – dodaje Tanzer.