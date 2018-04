Betlej: Czy otrzeźwienie przyjdzie w Węgier?

Rzšdzšcy zamiast fundować opinii publicznej debaty ideologiczne, powinni wyjaœnić, jak zamierzajš kierować gospodarkš, żeby ludziom żyło się lepiej (i mogli kupować wycieczki w biurach podróży) - pisze ekspert

Jak zwykle prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldaty Andrzej Betlej zaczyna przeglšd wydarzeń z poprzedniego tygodnia od rzutu oka na raport Polskiego Zwišzku Organizatorów Turystyki i, jak zauważa, sprzedaż imprez lotniczych rok do roku wzrosła o 23,8 procent ("W biurach podróży kolejny awans Tunezji"). Stosunkowo dobry wynik – zauważa - był skutkiem obniżenia się zeszłorocznej bazy odniesienia.

Pomimo pewnej tendencji spadkowej trwajšcej z małymi wyjštkami od połowy stycznia, generalnie sprzedaż i jej dynamika pozostajš na dobrym poziomie, a koniunktura w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej powinna zadowalać większoœć organizatorów – ocenia ekspert. I dodaje, że pod tym względem Polska nie jest w tej częœci Europy jakimœ wyjštkiem. U naszych północno-wschodnich i zachodnich sšsiadów koniunktura przybiera również wyjštkowo korzystny wymiar.

„U tych pierwszych œwiadczš o tym podane ostatnio przez notowany na warszawskiej GPW Novaturas bardzo aktualne dane o przyroœcie przychodów i liczby klientów za luty i styczeń tego roku. Sš one doœć reprezentatywne dla turystyki wyjazdowej w krajach nadbałtyckich, gdyż wymieniony organizator ma tam aż 44 procent udziału w rynku, czyli sam stanowi bardzo znaczšcš jego częœć. Wzrost przychodów za luty wyniósł 54 procent, a za styczeń i luty łšcznie 50 procent. Dynamika wzrostu liczby klientów ukształtowała się na poziomie odpowiednio 55 i 52 procent" – pisze autor.

Jego zdaniem sytuacja w krajach nadbałtyckich jest nawet korzystniejsza niż w Polsce, bo płace realne rosły przez kilka kwartałów wyraŸnie mocniej niż w Polsce. W ostatnich miesišcach jednak ta dynamika maleje. W Polsce natomiast obserwujemy odwrotne tendencje, co daje nadzieję na jeszcze lepszy popyt na wyjazdy. Odmienna jest też sytuacja, jeœli chodzi o nastroje konsumentów. W Polsce sš one generalnie lepsze, ale ostatnio nieco opadajš, a tam sš słabsze, ale z tendencjš zwyżkowš.

Ze względu na innš niż u nas geografię wyjazdów (znacznie większy udział Turcji i Egiptu) malejšce obawy turystów wpływajš korzystnie na sprzedaż wyjazdów, „W sumie przewaga korzystnych czynników jest po stronie naszych północno –wschodnich sšsiadów, co w dużym stopniu tłumaczy szybszy obecnie rozwój tamtejszej branży turystycznej" – konkluduje autor.

Niemcy zadziwieni koniunkturš

W Niemczech wzrost sprzedaży wycieczek nie jest tak imponujšcy, ale odnoszony do danych historycznych i „bioršc pod uwagę bardzo wysokš bazę odniesienia czyniš podobne, o ile nie większe wrażenie". Skumulowany wzrost sprzedaży na sezon letni wyniósł na koniec lutego 16 procent, a na zimowy 10 procent, co daje łšcznš dynamikę w bardzo dużej jak na Niemcy wysokoœci 14 procent. Liczba sprzedanych wyjazdów odniesiona do poprzedniego lata sięga już 57 procent (w Polsce około 29 procent), a np. liczba rezerwacji na majówkę wrosła o astronomiczne - jak na tamtejsze warunki - 41 procent – opisuje Betlej.

„W Niemczech wzrost realnych płac (jak w całej Europie Zachodniej) jest wprawdzie mizerny (z reguły poniżej 1 procent), ale za to nastroje konsumenckie bijš tam niemal historyczne rekordy (sš najwyższe od 2001 roku). Korzystnie dla turystyki zmienia się też geografia wyjazdów, a tańsze Egipt i Turcja (i ewentualnie Grecja) wypierajš kosztownš Hiszpanię i Włochy" – relacjonuje Betlej i pokazuje w tabelach liczby odnoœnie do rezerwacji.

Podobnie jak w Polsce sprzedaż w Niemczech wskazuje na bardzo duży wzrost rezerwacji wyjazdów do Turcji i Egiptu. W wypadku Turcji w styczniu było to 99 procent, a w lutym 13 procent. W wypadku Egiptu z kolei - 61 i 44 procent. Jednoczeœnie wyraŸny kryzys wykazuje sprzedaż Majorki i Wysp Kanaryjskich, na których spadki przekraczajš już 20 procent (czytaj też: "Majorka traci niemieckich turystów").

Egipt atakuje, Grecja ustępuje

Prezes Traveldaty przedstawia w tabeli zmiany udziałów skumulowanych najważniejszych z punktu widzenia polskich turystów kierunków.

Na podstawie danych z sieci Wakacje.pl Betlej pokazuje jak zmienia się popyt na poszczególne kraje.

Egipt: wzrost o 0,64 procent. Zyskuje nieprzerwanie na znaczeniu od pierwszego tygodnia stycznia. W minionym tygodniu Egipt nadal zwiększał udział, zwłaszcza w kwietniu, a nieznaczne straty odnotował w odległych miesišcach jak wrzesień i paŸdziernik. W następnych tygodniach udział rezerwacji wyjazdów do Egiptu w ogólnej sprzedaży powinien nadal pozostawać duży wobec zbliżania się popularnych terminów wyjazdów do tego kraju.

Hiszpania: wzrost o 0,51 procent. Hiszpania zyskiwała czwarty raz z rzędu, tym razem najszybciej w odniesieniu do kwietnia, a traciła jedynie w czerwcu i paŸdzierniku. Może mieć to zwišzek z przedłużajšca się słabszš passš Turcji, Bułgarii i Grecji. W sytuacji nieco obniżonych nastrojów konsumenckich droższy kierunek jakim jest Hiszpania powinien przejœciowo zyskiwać, do czasu ponownego ożywienia popytu w Polsce B.

Turcja: wzrost o 0,02 procent. Zakończył się lub przynajmniej przyhamował doœć silny, trwajšcy od 14 tygodni, trend spadkowy, który mógł mieć zwišzek z wczeœniejszš stopniowš zwyżkš bezwzględnych i relatywnych cen, wyprzedaniem najatrakcyjniejszych ofert i z obniżeniem nastrojów konsumenckich w tzw. Polsce B. W minionym tygodniu bezwzględne ceny Turcji spadły pierwszy raz od szeœciu tygodni, możliwe więc, że wróci popyt na Turcję. Warunkiem jest, żeby ceny wycieczek do tego kraju spadły.

Tunezja: bez zmiany - regularnie zyskiwała na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia, co może wynikać z relatywnie bardzo niskich cen i z odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów.

Albania: spadek o 0,19 procent. W okresie dużego popytu między 10 lutego a 10 marca na ten kierunek, œrednie ceny wyraŸnie wzrosły, co wraz z bardzo dobrš passš Tunezji i Egiptu doprowadziło do znaczšcego osłabienia tempa sprzedaży. Ostatnie przeceny wycieczek do Albanii nieco wyhamowujš tempo spadku jej udziału w rynku i powinny wpłynšć na ponowne ożywienie sprzedaży tego kierunku.

Bułgaria: spadek o 0,37 procent. Bułgaria w ostatnim tygodniu traciła udziały (już siódmy tydzień z rzędu) tym razem we wszystkich miesišcach z wyjštkiem maja i wrzeœnia. Przyczynami mogš być słabsze nastroje konsumenckie w tzw. Polsce B i zaspokojenia popytu najbardziej zapobiegliwych klientów. Kierunek powinien powrócić do lepszej passy wraz ze zbliżeniem się wakacji.

Grecja: spadek o 0,54 procent. Spadek trwajšcy od połowy stycznia spowodowany prawdopodobnie przez połšczenie silnej konkurencji Turcji i Bułgarii i znacznego zaspokojenia popytu na ten kierunek w kilku wczeœniejszych sezonach. W ostatnim czasie na dynamice sprzedaży dodatkowo zacišżyły też słabsze nastroje konsumenckie w tzw. Polsce B. W ostatnim tygodniu Grecja traciła udziały zwłaszcza w kwietniu i w maju. W tym pierwszym miesišcu spadła już pod względem udziałów na trzeciš pozycję po Egipcie i Hiszpanii. Po niedawnych zniżkach cen wycieczek do Grecji, a także po majówce sprzedaż tego kierunku powinna się poprawić – tak sytuację w turystyce wyjazdowej widzi Andrzej Betlej.

Plus tygodnia - otrzeŸwienie z Węgier

Przyglšdajšc się wydarzeniom z minionego tygodnia ekspert zwraca uwagę na Węgry. Jak pisze, szeœć tygodni temu oficjalnie wystartowała w tym kraju kampania wyborcza, a czołowe partie przedstawiały najważniejsze elementy swoich programów. Wybory majš się odbyć 8 kwietnia.

Sytuacja gospodarcza na Węgrzech jest oceniana jako bardzo korzystna, bezrobocie jest mniejsze niż w Polsce, a kraj stał się œwiatowym liderem tempa wzrostu płac (w tym płac minimalnych). Opozycja zarzuca jednak rzšdowi zaniedbywanie dochodów węgierskich obywateli (sic!) poprzez tolerowanie niegodnie niskich wynagrodzeń i œwiadczeń socjalnych.

W efekcie Fidesz-KDNP, który jeszcze niedawno mógł liczyć na ponad 75 procent mandatów, obecnie może mieć problemy nawet z przekroczeniem większoœci konstytucyjnej, czyli dwóch trzecich (jak w Polsce). Według Betleja wyborców interesujš głównie obietnice materialne, a dużo mniejszš rolę odgrywajš kwestie ideologiczne.

Autor stwierdza, że sytuacja na Węgrzech może być korzystna dla polskiej turystyki. Dlaczego? Bo na tym przykładzie rzšdzšcy w naszym kraju zrozumiejš, że tematy jakimi zaprzštajš teraz wyborców (aborcja, degradacja komunistycznych wojskowych, burzenie niesłusznych i stawianie słusznych pomników, wykreœlanie z historii jednych bohaterów, a wywyższanie w niej innych) nie sš istotne. Ważne sš bowiem sprawy stricte gospodarcze, w tym „konstruowanie nowych inicjatyw nakierowanych na poprawę bytu materialnego i innych warunków życia obywateli".

„Wpływ porzucenia rozprzestrzenionej ostatnio politycznej paplaniny na rzecz energicznej i pragmatycznej koncentracji na pro-wzrostowych i pro-dochodowych priorytetach gospodarczych i społecznych byłby dla branży turystyki wyjazdowej fundamentalnie korzystny i mógłby zapewnić jej kolejny okres przyspieszonego wzrostu" – wskazuje ekspert.

Złotówka w tydzień

Porównanie cen wycieczek w biurach podróży, jakie co tydzień przeprowadza Traveldata tym razem doprowadziło do wniosku, że œrednia cena wyjazdu w szczycie sezonu letniego (6.08 - 12.08.2018) spadła wobec sytuacji sprzed tygodnia o... złotówkę.

Zmiany œrednich cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na wykresie.

„Ostatni tydzień przyniósł mieszane tendencje (...). Doœć znaczne spadki wystšpiły na Wyspach Kanaryjskich, gdzie wyniosły œrednio 62 złote i była to kolejna przecena, choć w bardziej umiarkowanej skali niż przed tygodniem, kiedy wyniosła 131 złotych. Mniejsze spadki odnotowano w Turcji i w przeżywajšcej ostatnio słabsza passę Grecji – o 15 i 2 złote, a niewielkie wzrosty w Bułgarii oraz w popularnym ostatnio Egipcie – o 3 i 9 złotych" – czytamy w komentarzu autora.

Kolejna zwyżka œredniej ceny, tym razem o 18 złotych, miała też miejsce w cieszšcej się ostatnio bardzo dużym popytem Tunezji. Kraj ten wyszedł już na szóste miejsce wœród najpopularniejszych kierunków sezonu letniego z udziałem 4,91 procent (przed tygodniem również 4,91 procent, a przed miesišcem 4,51 procent).

To samo badanie cen, ale tym razem porównanie ich do œredniej z zeszłego roku, dało wniosek, że tegoroczna cena była mniejsza o 47 złotych.

Betlej opatruje graficzne przedstawienie zmian cen komentarzem, że na wykresie widoczne jest to, na co zanosiło się już od pewnego czasu, czyli zajmowanie przez Turcję pozycji coraz bardziej wyraŸnego lidera wzrostu cen wycieczek rok do roku. Pozostawanie tam tego kierunku na dłużej jest jednak mało prawdopodobne, bo wielu touroperatorów zapowiedziało zwiększenie liczby miejsc w samolotach do Turcji.

„Wszystkie pozostałe wiodšce kierunki sš obecnie mniej kosztowne niż przed rokiem, a szczególnie dotyczy to Wysp Kanaryjskich, które w minionym tygodniu stały się już doœć niespodziewanym liderem zniżek cen rok do roku. Może mieć ona zwišzek z i generalnym spadkiem popytu na tym kierunku z powodu wygórowanych cen hoteli oraz znaczšcš - o ponad 300 złotych w okresie ostatnich czterech tygodni – obniżkš cen przelotów dokonanš przez tanie linie Ryanair, co zwiększyło konkurencyjnoœć wyjazdów organizowanych przez turystów samodzielnie".

Itaka przed Eximem i TUI

Jeœli chodzi o poszczególnych touroperatorów, to największy spadek œrednich cen w porównaniu z zeszłym sezonem wykazywały w ostatnim tygodniu TUI Poland, Ecco Holiday i 7islands – o 140, 135 i 125 złotych. W mniejszej skali niższš œredniš cenę miały Grecos Holiday, Prima Holiday i Itaka – o 70, 60 i 50 złotych.

Z kolei pod względem liczby najatrakcyjniejszych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, po niedawnej obniżce częœci cen pozycję wiodšcej firmy zajmowała Itaka (33 oferty), wyprzedzajšc Exim Tours (25 ofert) i TUI Poland (18 ofert).

Najwięcej najtańszych ofert na kierunkach egipskich proponował Coral Travel Wezyr Holidays - 7 ofert. W wypadku Grecji tym touroperatorem jest Itaka (13 ofert) a za niš Grecos Holiday (5) i Exim Tours (4). Wakacje na Wyspach Kanaryjskich najtaniej można było kupić w Itace (8) i TUI (6), a w Turcji w Itace (4) i Coral Travel (4). W powracajšcej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miał Exim (5).

Ceny w Ryanairze w dół, w Wizz Airze w górę

Traveldata zbadała także ceny biletów w tanich liniach lotniczych. Na tej podstawie namalowała wykresy. Gruba linia – objaœnia Betlej - oznacza œrednie ceny przelotów w pierwszym tygodniu sierpnia w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek œrednich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (37 połšczeń Ryanair ai 20 Wizz Aira), które występowały w obu tych sezonach jednoczeœnie.

Na wykresach widoczne jest odwrócenie trendu zmian cen rejsów na Wyspy Kanaryjskie, które przez wiele tygodni silnie rosły, a ostatnio równie mocno spadajš i zrównały się z poziomem występujšcym w tym samym czasie przed rokiem. Zdecydowanie zmieniła się też sytuacja na pozostałych kierunkach, gdzie wczeœniej ceny były najpierw mniej korzystne niż przed rokiem, póŸniej spadły jednak znaczšco i stały się wyraŸnie mniej kosztowne niż rok temu, po czym ostatnio zrównały się z poziomem ubiegłorocznym.

Znaczny skok cen przelotów na Wyspy Kanaryjskie na poczštku grudnia wynika z wycofania przez przewoŸnika połšczenia w sezonie letnim z Katowic na Lanzarote. Nie cieszyło się ono powodzeniem , co znajdowało wyraz w niskich cenach. W tym sezonie letnim pozostały jedynie rejsy na Teneryfę, a zimowe połšczenie na Lanzarote zostało zawieszone na poczštku marca – czytamy w omówieniu.

Korzystniejsza sytuacja w zakresie cen przelotów w LCC na kierunkach turystycznych koreluje w pewnym stopniu z obserwowanym trendem słabszego popytu i cen na zorganizowane imprezy turystyczne nabywane w biurach podróży – kończy Betlej.