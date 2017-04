Europa Środkowa otwarta dla niemieckich biur

Dzięki rozwiązaniu Amadeus Tours Suite Merchant Edition niemieccy touroperatorzy mogą łatwo pozyskać nowych agentów do współpracy. Ich europejscy partnerzy będą dokonywać rezerwacji przez systemy Amadeus Tour Market i Traveltainment Bistro Portal. Jak zapewnia firma, agenci nie muszą podpisywać umów z touroperatorami, sprawy administracyjne przejmie łotewska spółka Amadeusa.

Amadeus Tours Suite Merchant Edition ma być dostępny dla biur w Polsce, Rumunii, w Czechach, na Węgrzech i na Słowacji. Za pośrednictwem tego narzędzia będzie można sprzedawać zarówno klasyczne pakiety turystyczne, jak i pakiety dynamiczne. Wymogiem stawianym touroperatorom, którzy chcą wejść do nowego systemu, jest gotowość do uruchomienia wylotów z lotnisk znajdujących się w wymienionych pięciu krajach.

W fazie testowej udział biorą dwaj niemieccy organizatorzy - FTI i JT Touristik. Wkrótce liczba touroperatorów ma się jednak powiększyć.

– Współpraca ta umożliwia nam wejście na nowe rynki – mówi Jasmin Taylor, prezes JT Touristik. – Widzimy ogromny potencjał w Europie Wschodniej, tym bardziej cieszymy się, że dzięki pomocy Amadeusa będziemy mogli wejść na cztery rynki – dodaje Taylor. – FTI to marka znana nie tylko w Niemczech, ale także w Europie Centralnej – twierdzi Ralph Schiller, dyrektor zarządzający FTI Group. – Cieszymy się, że Amadeus i Traveltainment wspierają nas technologicznie przy dotarciu do sieci sprzedaży w tych krajach. Pierwsze wyniki z fazy testowej są bardzo obiecujące – informuje Schiller.

– Wejście z ofertą na nowy rynek oznacza, w klasycznym przypadku, otwarcie przedstawicielstwa, budowę zespołu sprzedażowego i wydanie katalogów w języku danego kraju. To kosztuje i pociąga za sobą ryzyko. Dzięki Amadeus Tours Suite Merchant Edition te kwestie odpadają. Touroperatorzy koncentrują się na przygotowaniu ofert, my dbamy o to, by pojawiły się w naszych systemach – podkreśla Bernhard Steffens, prezes Traveltainment.

Lutz Vorneweg, dyrektor na Europę Centralną, Wschodnią i Południową w Amadeusie zaznacza, że już od dawna można zaobserwować duży potencjał do sprzedaży ofert w innych krajach niż te, dla których powstają. – Niemieccy touroperatorzy cieszą się wśród agentów w Europie Centralnej opinią dostawców ofert dobrej jakości i mogą uzupełniać lokalną ofertę – dodaje Vorneweg.