W biurach podróży przedświąteczny nastrój

Pierwszy raz w tym roku mniej klientów niż w tym samym czasie rok wczeœniej odwiedziło biura podróży – pokazuje raport Polskiego Zwišzku Organizatorów Turystyki

Najnowszy raport PZOT* oparty na systemie rezerwacyjnym MerlinX przynosi informację, że wycieczek sprzedano w minionym tygodniu o 3,1 procent mniej niż w tym samym czasie rok temu. Najmocniej ucierpiały wycieczki autokarowe, ich spadek wyniósł 23,2 procent. Wyjazdy lotnicze zmniejszyły się rok do roku o 1,6 procent. Jedynie sprzedaż noclegów była nico lepsza, bo o 1,2 procent.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Niewštpliwie słabsza sprzedaż była wynikiem tego, że ostatni tydzień był tygodniem przedœwištecznym. Polacy skupili się na przygotowaniach do Wielkanocy, nie myœleli o kupowaniu wakacji.

Jak zmieniała się sprzedaż w biurach podróży - ostatnie tygodnie, w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku.

Skumulowana nadwyżka nad poprzednim sezonem topnieje teraz z tygodnia na tydzień. Jeszcze miesišc temu wynosiła ona równo 30 procent, a w wypadku liczby sprzedanych imprez lotniczych nawet 34,15 procent. W tygodniu objętym raportem te wartoœci wynosiły odpowiednio 26,6 i 30,27 procent.

Nie ma niespodzianek na liœcie najchętniej wybieranych krajów: Grecja, Turcja, Hiszpania (tydzień wczeœniej za Egiptem), Egipt, Bułgaria, Włochy, Tunezja, Albania, Chorwacja, Cypr. Najczęœciej wybieranym kierunkiem była turecka Antalya. W Grecji najchętniej turyœci kupowali wyjazdy do Heraklionu na Krecie, w wypadku Egiptu była to Hurghada, w Grecji – Korfu , a w Bułgarii – Burgas. W pierwszej dziesištce zmieœciły się jeszcze Zakintos, Marsa Alam, Rodos, Bodrum i Chania.

Ceny nie zradzały nerwowoœci. Nastšpiły jednak trzy większe przeceny w stosunku do poprzedniego tygodnia. Œrednia cena jakš zapłacili klienci biur podróży za wyjazd do Szarm el-Szejk zjechała o 13,8 procent, do 2013 złotych. Wypoczynek na Fuerteventurze kosztował taniej o 10,9 procent i było to 2679 złotych. Z kolei 8,6 procent mniej płacono za wyjazd na Kretę w rejon Heraklionu – 2511 złotych.

Zmiana œredniej ceny wyjazdów - wybrane kierunki, ostatnie tygodnie.

Jak pokazuje raport, z biurami podróży wyjeżdża coraz więcej klientów. Od listopada zeszłego roku tylko w jednym miesišcu, lutym PZOT zanotował regres - minus 3,5 procent. W pozostałych był miesišcach bilans był dodatni – w marcu wyniósł on 5,6 procent.

ródło wykresów: PZOT

*Raport obejmuje 13. tydzień roku, czyli okres od 26 marca do 1 kwietnia 2018 roku i dotyczy sprzedaży wyjazdów na sezon zaczynajšcy się 1 listopada 2017 roku, a kończšcy się 31 paŸdziernika 2018 roku. Polski Zwišzek Organizatorów Turystyki przygotował go na podstawie informacji z systemu rezerwacyjnego MerlinX, przez który przechodzi prawdopodobnie ponad połowa sprzedaży wyjazdów organizowanych przez polskie biura podróży.