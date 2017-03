Itaka zimą wróci do Sri Lanki

W ofercie są m.in. Oman, do którego touroperator lata od zeszłego roku, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Dominikana (Punta Cana, La Romana i Puerto Plata) i Kuba (Cayo Santa Maria, Cayo Coco i Holguin). Po raz kolejny Itaka zaprasza też do Panamy, Zanzibaru i na Wyspy Zielonego Przylądka (Sal). Tajlandia reprezentowana jest przez kurorty Krabi, Phuket i Khao Lak. Po przerwie do oferty wraca też Sri Lanka.

Jak zawsze szczególne miejsce zajmują Wyspy Kanaryjskie: Fuerteventura, Lanzarote, Teneryfa, Gran Canaria i La Gomera. - Długoletnie kontrakty hotelowe pozwoliły na stworzenie wyjątkowej oferty, zarówno pod względem ceny jak i standardu - mówi, cytowana w komunikacie prasowym, Ewa Maruszak z działu marketingu.

Zimą z Itaką można wybrać się także na Maderę, Costa del Sol, do Turcji, Egiptu i Maroka. Na pasjonatów zwiedzania czekają wycieczki objazdowe i krótkie wycieczki miejskie. - Warto polecić „Tajemnice Etiopii", podróż do ziemi obiecanej rastafarian. Na trasie są m.in. skalne kościoły Lalibeli, Gonder, stele w Axum, rejs po jeziorze Tana i wodospad nad Nilem Błękitnym. Wycieczka „Welcome to Miami" prowadzi zaś na Florydę. Zawiera wizytę w Walt Disney World, studiu Universala i centrum kosmicznym im. Kennedy'ego - wylicza Ewa Maruszak.

Zapowiada, że touroperator wkrótce wprowadzeni do oferty zimowej nowe, dodatkowe produkty.

Ci, którzy zdecydują się na rezerwację do 9 maja, mogą liczyć na dodatkowy pakiet korzyści: zniżki sięgające 40 procent, 10-procentową zaliczkę, 50-procentową zniżkę dla dziecka w wybranych hotelach i pakiet gwarancji (niezmiennej i najniższej ceny oraz bezkosztowej zmiany rezerwacji), a także na 3-procentową zniżkę na rezerwację hotelu z całej oferty hotels.itaka.pl. Dodatkowo dla uczestników programu lojalnościowego touroperator przygotował dodatkowe 2 procent zniżki i dwa razy więcej punktów za rezerwację. Pierwszym 50 osobom, które zarezerwują wycieczkę autokarową "Bożonarodzeniowe Jarmarki" touroperator zaoferuje cenę 99 złotych za wyjazd.