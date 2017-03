Samorząd turystyczny rozstrzygnie spór o roszczenie zamiast sądu

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Nowy system rozwiązywania sporów ma być prosty i efektywny. Dzięki niemu mają być załatwiane reklamacje dotyczące szkód na zdrowiu, do kwoty odszkodowania w wysokości 10 tysięcy funtów. Dzięki temu klienci unikną składania skarg w sądzie, co pociąga koszty i długie oczekiwanie. Jak wskazuje ABTA, nie będą już też korzystać z usług firm oferujących pośrednictwo w uzyskiwaniu odszkodowań, które za swoje usługi pobierają wysokie prowizje, co kończy się pomniejszeniem wypłaty. ABTA sprawy obiecuje załatwiać szybko, nie dłużej niż w 8 tygodni.

Od 2013 roku w Wielkiej Brytanii zanotowano znaczący wzrost liczby reklamacji, w których klienci skarżą się na zatrucia pokarmowe. Jednocześnie dane z hoteli pokazują, że odsetek rzeczywistych zachorowań pozostaje od wielu lat ten sam. Reklamacje turystów z powodu kłopotów ze zdrowiem dotyczą już 90 procent skarg, które docierają do ABTA. Dla porównania w 2013 roku było to około 60 procent. Z powodu luki prawnej pojawiła się na rynku grupa firm zachęcająca klientów biur podróży do składania za ich pośrednictwem reklamacji odnośnie problemów gastrycznych.

Z pośrednictwa ABTA mogą korzystać klienci, którzy dokonali rezerwacji w firmie będącej członkiem ABTA, i którzy nie mogą dojść z jej przedstawicielami do porozumienia w kwestii odszkodowania. – ABTA pomaga rozwiązywać spory od ponad 40 lat, cieszymy się, że możemy poszerzyć zakres tych usług o szkody na zdrowiu. Nowy system oznacza, że klienci mogą skorzystać z rozwiązania łatwiejszego, tańszego i sprawiedliwego – mówi dyrektor działu prawnego w ABTA Simon Bunce.