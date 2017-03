Premier Saary pisze do agentów turystycznych

W przeddzień wyborów do landtagu Saary kandydatka CDU Annegret Kramp-Karrenbauer napisała list do agentów turystycznych. Obiecuje w nim pomoc w walce z niekorzystnymi zapisami w ustawie, która powstaje w ramach wdrażania do niemieckiego prawa dyrektywy unijnej o podróżach zorganizowanych i aranżowanych. Jednocześnie polityk prosi branżę o głosy poparcia - podaje portal Travel Talk.

Według Kramp-Karrenbauer dyrektywa zagraża funkcjonowaniu wielu niezależnych biur turystycznych. Jak sama twierdzi, z wielkim zaniepokojeniem obserwuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości, które w Niemczech odpowiedzialne jest za stworzenie nowej ustawy, nie podejmuje odpowiednich działań. Implementacja dyrektywy nałoży dodatkową odpowiedzialność na przedsiębiorców, co dla małych i średnich firm jest dużym problemem. – Kierowany przeze mnie rząd landu Saary zrobi wszystko, aby zapisy unijne nie były wdrożone w sposób, który wpłynie negatywnie na gospodarkę Saary i jej przedsiębiorców – zapewnia premier. – Jeśli chcecie państwo poprzeć to stanowisko, możecie to zrobić w niedzielę, oddając głos na mnie i CDU Saar – pisze.

Pierwszy raz polityk tak wysokiego szczebla zajął krytyczne stanowisko wobec reformy turystycznej – zwraca uwagę Travel Talk. Do tej pory nie zdarzyło się również, by politycy używali projektu ustawy o usługach zorganizowanych i aranżowanych w walce o poparcie. Wszystko wskazuje, że implementacja dyrektywy unijnej stała się powodem sporu między CDU i SPD w Berlinie. Drugie i trzecie czytanie projektu ustawy ma odbyć się jeszcze we wrześniu, przed wyborami do Bundestagu.

Położony na zachodzie Niemiec, przy granicy z Luksemburgiem i Francją, kraj związkowy Saara to najmniejszy land niemiecki, liczący milion mieszkańców.