Itaka: Na zimę mamy więcej egzotyki, Egiptu, Tunezji

Kostaryka i afrykański Madagaskar, aż cztery kierunki w Egipcie, tunezyjska Dżerba i więcej bezpoœrednich lotów do Dominikany czy Omanu - to wszystko znalazło się w ofercie Itaki na sezon Zima 2018/2019

Biuro podróży Itaka rozpoczęło właœnie sprzedaż wyjazdów na zimę. W jego ofercie znalazło się wyjštkowo dużo nowoœci. W sumie będzie to 47 krajów na szeœciu kontynentach. "Egzotyczne plaże, najpiękniejsze miejsca na œwiecie, wysokiej klasy hotele i autorskie programy wycieczek objazdowych", jak pisze Ewa Maruszak z biura marketingu touroperatora.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Nowoœciš jest "zachwycajšca plażami i bogactwem przyrody" Kostaryka. Do tego kraju Itaka będzie zabierać klientów samolotami rejsowymi a lot będzie się odbywać z jednš przesiadkš. Jak zapewnia Maruszak, połšczenia sš bardzo korzystne, nie trzeba będzie długo czekać na kolejny lot.

Kolejna nowoœć to "magiczna wyspa" Nosy Be na Oceanie Indyjskim, leżšca u wybrzeży Madagaskaru. Tym razem przelot będzie bezpoœredni, można będzie polecieć na tydzień lub dwa tygodnie.

Wracajš znane i lubiane

Itaka wraca też na zimę 2018/2019 na Sri Lankę. Zaplanowała wyloty z Warszawy i Katowic na 10 lub 11 noclegów.

Na Zanzibar Itaka lata samolotami czarterowanymi z Warszawy (przelot bezpoœredni) i Katowic, a także z Wrocławia. Zamierza to utrzymać w kolejnym sezonie zimowym, bo jak zauważa Maruszak, "Wrocław okazał się hitem zimy 2017/2018, chociaż wyloty zostały wprowadzone w ostatniej chwili, tuż przed rozpoczęciem sezonu".

Touroperator wzbogaci siatkę połšczeń z Dominikanš. Będzie tam można polecić bezpoœredni już nie tylko z Warszawy, ale także z Poznania i Katowic.

Z bliższych kierunków Itaka postanowiła zwiększyć swój program w Egipcie. Do wyboru daje klientom aż cztery miejscowoœci: Hurghadę, Szarm el-Szejk, Marsa Alam i Tabę. - Ta ostatnia wraca do naszej oferty po kilkuletniej przerwie, dawniej była bardzo lubiana przez klientów - zapewnia Maruszak. - Podobnie wraca tunezyjska wyspa Dżerba z bardzo dobrymi cenami - dodaje.

Pionierskie kierunki rozwijajš się

Z ciekawszych propozycji Itaki Maruszak wymienia jeszcze Oman. - To prestiżowy kierunek, klienci wracajš zachwyceni jakoœciš hoteli, profesjonalnš obsługš i znakomitš kuchniš - wymienia zalety. Również Wyspy Zielonego Przylšdka "raj dla miłoœników plaż i surfingu, kierunek odkryty przez Itakę trafił w gusta Polaków". Przeloty do Omanu i na Sal na Wyspach Zielonego Przylšdka z Warszawy i Katowic będš realizowane nowym modelem boeinga - 737 Max. Będš to loty bezpoœrednie, bez technicznego międzylšdowania.

Do Omanu będzie można lecieć nie tylko z Warszawy, ale i z Wrocławia (w tym wypadku z międzylšdowaniem).

- Dużš popularnoœciš cieszš się Zjednoczone Emiraty Arabskie, kolejny „pionierski" kierunek Itaki, w którym luksusowy wypoczynek połšczyć można ze zwiedzaniem hiper nowoczesnych metropolii - wyjaœnia Maruszak. Do lotów z Warszawy i Katowic Itaka dodała bezpoœrednie połšczenie z Poznania.

Tradycyjnie ważne miejsce w ofercie biura podróży zajmujš Wyspy Kanaryjskie. Zimš jego klienci będš mogli odpoczywać na: Fuerteventurze, Lanzarote, Teneryfie, Gran Canarii i La Gomerze. Nie brakuje w katalogach Kuby, Madery, Costa del Sol, Tajlandii, Panamy i Maroka.

Dla narciarzy na razie Andorra

Zima to w Itace też sezon na wycieczki objazdowe i city breaks - ma 129 programów takich imprez. Sš to zarówno wycieczki znane i popularne od lat, jak i nowoœci. Między innymi zwiedzanie Kataru, Australii, Nowej Zelandii, Szanghaju, Bali, Kuby. Nowe programy i więcej miejsc na wycieczkach do Tajlandii, opartych zarówno o przeloty czarterowe do Krabi, jak i i przeloty liniowe do Bangkoku.

Narciarzom Itaka proponuje na razie stoki w Andorze. Kolejne regiony naraciarskie będzie dodawała do oferty w miarę zbliżania się sezonu.

"Na najbardziej wymagajšcych klientów czekajš luksusowe hotele 17. już edycji projektu "Itaka&Gala. Podróże w stylu gwiazd" - dodaje Maruszak.

Do 9 maja organizator promuje swoje imprezy specjalnymi warunkami zakupu. należš do nich zniżki do 40 procent, zaliczka w wysokoœci 20 procent, 50-procentowy opust w wybranych hotelach dla dzieci. Oprócz tego bezpłatnie dodaje pakiet gwarancji: najniższej ceny aż do dnia wyjazdu (nowoœć), niezmiennoœci ceny i bezkosztowej zmiany rezerwacji.

Sš też dodatkowe bonusy, jak 3 procent zniżki na nocleg przy lotnisku i całš ofertę z zasobów hotels.itaka.pl, czy przewodnik wydawnictwa Pascal za złotówkę dla tysišca pierwszych klientów. Stali klienci, zapisani do programu lojalnoœciowego, majš ekstra 2 procent zniżki i dwa razy więcej punktów za wczesne zarezerwowanie wyjazdu.