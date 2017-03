Darmowy wyjazd studyjny ma zwiększyć sprzedaż wakacji w Turcji

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Pod hasłem „Meet&Greet" lipski touroperator LMX organizuje darmowy wyjazd studyjny dla 150 agentów. Od 12 do 15 maja turystyczni doradcy będą przebywać na Riwierze Tureckiej, gdzie spotkają się na warsztatach z przedstawicielami 30 hoteli, będą bawić się na plaży i grillować. W programie znajduje się też wyjazd na targ w Manavgat, wycieczka łodzią, zwiedzanie Antalyi i wybranych hoteli. Jak przyznaje w rozmowie z portalem „Touristik Aktuell" dyrektor sprzedaży LMX Mario Krug, wielu agentów waha się, czy polecać klientom wycieczki do Turcji. Wyjazd ma przekonać ich, że powinni to robić.Turcja jest dla LMX, obok Egiptu, jednym z najważniejszych kierunków. Hasło promujące wyjazd w mediach społecznościowych brzmi #gemeinsamsindwirstark, razem jesteśmy mocni. Partnerami projektu są linie lotnicze SunExpress, agencja incomingowa World2meet i hotele Mardan Palace i Susei.LMX powstał w 2001 roku jako touroperator pakietujący dynamicznie. Obecnie firma sprzedaje wycieczki, które powstają nie tylko w ten sposób, ale także dzięki tradycyjnemu zakupowi miejsc w samolotach i hotelach. W zeszłym roku w rankingu magazynu „Focus" LMX zajął pierwsze miejsce wśród organizatorów oferujących najatrakcyjniejsze ceny wyjazdów.