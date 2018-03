Zmiana warty w Neckermannie - Maciej Nykiel zastąpi Krzysztofa Piątka

Maciej Nykiel, do niedawna dyrektor zarzšdzajšcy portalu z wycieczkami Fly.pl, zostanie prezesem jednego z największych biur podróży w Polsce - Neckermann Podróże. Obecny prezes Krzysztof Pištek odchodzi na emeryturę

Maciej Nykiel zastšpi Krzysztofa Pištka na fotelu prezesa biura podróży Neckermann Podróże. Na zmianę na tym stanowisku zanosiło się od dawna. Neckermann szukał następcy Pištka, który ma w maju odejœć na emeryturę, przez firmę łowców głów. Pierwsze wiadomoœć o zmianie personalnej podały "Wiadomoœci Turystyczne".

Nykiel w w grudniu rozstał się z portalem Fly.pl, w którym był dyrektorem zarzšdzajšcym i członkiem zarzšdu ("Maciej Nykiel rozstał się z Fly.pl"). Jest specjalistš od handlu w sieci (e-commerce), ale ma też doœwiadczenia z pracy w biurach podróży, między innymi jako menedżer kierunku i menedżer produktu w Scan Holiday (cztery lata) i w TUI gdzie w cišgu dziewięciu lat pracował na różnych stanowiskach - zarówno w sprzedaży tradycyjnej (offline) jak i w marketingu a na koniec kierujšc działem e-commerce. We Fly.pl pracował siedem lat.

Nykiel mówi płynnie po angielsku i hiszpańsku, porozumiewa się także w niemieckim, rosyjskim i włoskim. Jego ulubionym sportem jest piłka wodna - grał w niš z sukcesami zawodowo (drużynowe mistrzostwa Polski w 2016, 2014 roku), a dzisiaj jest członkiem drużyny w Legii Warszawa. Interesuje się sztucznš inteligencjš, możliwoœciami internetu, eksploracjš kosmosu kulturš hiszpańskš i iberoamerykańskš. Lubi podróżować - odwiedził już ponad 60 krajów.

Jak się dowiedzieliœmy, Nykiel ma podjšć pracę w Neckermannie w kwietniu. Przez miesišc w nowe obowišzki będzie go wprowadzać Pištek. Na razie Nykiel nie chce się wypowiadać w prasie. Jutro ma wyjœć oficjalny komunikat o zmianie warty pokoleniowej w biurze podróży.

Pištek już raz odszedł na emeryturę. Założył wtedy Polski Zwišzek Organizatorów Turystyki, którego prezesem pozostaje do dzisiaj. Jego miejsce zajšł w 2011 roku wybrany przez firmę łowców głów menedżer z firmy A.T. Kearney Polska, a wczeœniej Hortexu i Procter and Gamble, Marek Węgierek. Po roku jednak centrala Thomasa Cooka, do której należy Neckermann zrezygnowała ze współpracy z Węgierkiem i poprosiła o powrót Pištka ("Pištek wraca na fotel prezesa Neckermanna").