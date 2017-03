Wyszukiwarka wycieczek Qtravel.pl łączy siły z Kayak.pl

Klienci będą mieli możliwość wyszukania i rezerwowania wycieczek ponad 80 polskich touroperatorów. Za proces obsługi klientów i rezerwacji będzie odpowiadać zespół sprzedaży Qtravel.pl.

Korzystając z jednej wyszukiwarki użytkownik będzie mógł zadecydować, czy woli wycieczkę zorganizowaną, czy raczej pakiet lot plus nocleg, które dobierze sobie sam.

Podjęcie współpracy wymagało rozwiązań technologicznych, nad którymi pracowali informatycy z Qtravel.pl. - Ta współpraca jest częścią naszej strategii związanej z rozwojem i udostępnianiem narzędzi do wyszukiwania wycieczek polskich touroperatorów – mówi cytowana w komunikacie firmy prezes Qtravel.pl Agnieszka Kukałowicz. – Jesteśmy przekonani, że jest to krok w kierunku pozyskania nowych klientów, którzy do tej pory nie korzystali z pakietów zorganizowanych w postaci ofert lotów i hoteli od jednego dostawcy.

A Vera Pershina, dyrektor regionalny Kayak na Europę Wschodnią i kraje nordyckie dodaje: - Pragniemy, aby Kayak był najbardziej kompleksową wyszukiwarką turystyczną na lokalnych rynkach. Dodanie oferty polskich touroperatorów, możliwe dzięki wykorzystaniu narzędzi Qtravel.pl, rozszerzy naszą ofertę w Polsce o nowe typy usług.

Qtravel.pl jest jedynym polskim OTA dostępnym w porównywarce Kayak.pl.