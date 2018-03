Marek Śliwka: Płacę 5 dolarów za dojazd rowerem

- Z trzech powodów odwiedzam w tym roku targi ITB. Te powody to: kraje zachodniego Pacyfiku, Afryka i Nowa Zelandia – mówi Marek Œliwka, podróżnik i właœciciel biura podróży Logos Travel z Poznania

Największe na œwiecie targi turystyczne, ITB Berlin, jakie odbyły się 7-11 marca, to także okazja do spotkań z menedżerami z polskich biur podróży. Wœród nich był też właœciciel i prezes biura Logos Travel, specjalizujšcego się w dalekich, egzotycznych podróżach, Marek Œliwka.



- Targi ITB majš tę zaletę, że mogę w jednym miejscu i czasie spotkać przedstawicieli bardzo odległych krajów. Jestem tu więc co roku i co roku wywożę stšd bardzo wartoœciowe kontakty. W tym roku nastawiłem się na trzy kierunki – opowiada Marek Œliwka.

Pierwszy z nich to kraje leżšce w zachodniej częœci Pacyfiku. Wœród naszych stałych klientów jest grupa, nazwijmy jš inicjatywna, która chciałaby zobaczyć Wyspy Salomona, Tuvalu, Kiribati, Nauru. Będš swoistymi Kolumbami, bo tam jeszcze nikt od nas nie był, jest więc to dla nas obszar do odkrycia.

Reset w Etiopii

Druga przyczyna mojej obecnoœci w Berlinie to Afryka. Odwiedziłem stoisko Sudanu. Bardzo dobrze współpracuje nam się z kontrahentem z tego kraju, dzięki niemu turyœci wyjeżdżajš zwiedzać Sudan i Erytreę, co miesišc udaje się wysłać tam grupę.

Ostatnio mamy też duże zainteresowanie wyjazdami do Czadu. Niedawno wróciła stamtšd grupa klientów, ludzie sš pod wielkim wrażeniem. Czad wœród obieżyœwiatów staje się modny, to takie miejsce, którego nie wypada nie mieć w swoim albumie podróży. Mamy tam kontrahenta, którego dopiero na targach poznałem bezpoœrednio. Jednak nic nie zastšpi takich kontaktów.

Z kolei z Etiopczykami rozmawiałem o wyjazdach dla aktywnych. Żeby oprócz tradycyjnego zwiedzania mieli możliwoœć odbyć treking w górach Semien – jednym z najpiękniejszych miejsc na ziemi. To ogromny obszar z bardzo ciekawš rzeŸbš skał i zarazem z wyjštkowš faunš i florš. Już tylko tam można spotkać dżelady – małpy z charakterystycznš czerwonš plamš nieowłosionej skóry na piersi w kształcie serca, stšd zwane małpami o krwawišcych sercach. Trasa 12-dniowa będzie w sam raz dla ludzi z korporacji, żeby się zresetowali.

Myœlę też o wznowieniu kontaktów z Algieriš, już klika lat temu planowałem organizować tam wyjazdy, ale rewolucyjne nastroje w œwiecie arabskim wywołane wiosnš arabskš zmusiły mnie do odłożenia tych planów.

Trzeci punkt mojego berlińskiego programu wypełni wizyta w Australii i Nowej Zelandii. Same w sobie będšce rajem dla podróżników. Nie ma klienta, który choćby zajšknšł się z negatywnym komentarzem na temat ich przyrody. Niestety, daleko leżš od Polski, a przez to kosztowne dla naszych turystów. A do tego stawiajš coraz większe przeszkody administracyjne. Żeby wejœć do parku narodowego czy rezerwatu trzeba na przykład wynajmować lokalnych przewodników i słono im płacić. W dodatku zmniejszajš liczebnoœć grup, które można za jednym razem tam wprowadzać. Szukam więc kontrahenta, który ma możliwoœci kompleksowo nas obsłużyć, a dzięki temu ograniczyć koszty.

Rowerem zdrowiej

Jako maratończyk od lat propaguję aktywny, zdrowy styl życia. Udało mi się na stałe wprowadzić do katalogu wyjazdy dla maratończyków. Rocznie już kilkadziesišt osób wyjeżdża z nami na maratony w różnych zakštkach œwiata, a przy okazji zwiedza. Szczególnie jestem dumny, że już dziewięciu zawodników wzięło udział w maratonie na Antarktydzie. To niezwykle droga, ze względu na dalekš podróż - trzeba zdobyć miejsce na statku płynšcym na Antarktydę z argentyńskiego portu Puntas Arena - i opłaty, impreza. Kosztuje 70 tysięcy złotych. A jeszcze pięć osób czeka w kolejce.

Mamy już dwóch klientów, którzy zdobyli tak zwanš koronę ziemi w maratonach, czyli pobiegli w wyœcigach na każdym kontynencie. W tym jeden pojechał na wszystkie maratony z Logosem Travel.

Aktywnoœć propaguję też wœród pracowników naszego biura w Poznaniu. Zaproponowałem, że kto przesišdzie się z innego œrodka lokomocji na rower, żeby codziennie dojeżdżać do pracy, dostanie 5 dolarów nowozelandzkich miesięcznie (w przeliczeniu to około 12,5 złotych - red.). Kilka osób się na to zdecydowało. Ja sam przyjeżdżam do biura niezależnie od pogody, nawet zimš, na rowerze.

Rezygnujšc z samochodu czy nawet komunikacji miejskiej działamy też na rzecz œrodowiska naturalnego, zmniejszamy smog. Wiem, że to œmiesznie mały wpływ, ale jeœli inni wezmš z nas przykład - a my bierzemy przykład z akcji zainicjowanej w Nowej Zelandii - i chociaż pół procent ludzi na œwiecie przesišdzie się na rowery, będzie zdrowiej i z korzyœciš dla wszystkich - dla nich samych, dla pracodawców, bo będš mieli zdrowszych pracowników, i dla œrodowiska. Jako pył w kosmosie chociaż tyle mogę zrobić dla œwiata.