Betlej: Rząd jedno mówi, drugie robi

Rzšd mówi, że chce, żeby Polacy godnie zarabiali, ale nie podnosi płac. Wręcz przeciwnie - hamuje ich wzrost. Polscy sš więc pod względem zarobków w ogonie Europy, a to nie służy wyjazdom turystycznym - pisze ekspert

Popyt na zagraniczne wycieczki utrzymuje się na doœć dobrym poziomie – tym stwierdzeniem zaczyna kolejny przeglšd wydarzeń minionego tygodnia w turystyce wyjazdowej prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej. Jak zwykle na poczštek przywołuje dane o sprzedaży w biurach podróży podawane przez Polski Zwišzek Organizatorów Turystyki na podstawie których wylicza, że w segmencie imprez lotniczych wzrost sprzedaży rok do roku spadł do 10,4 procent. Dynamika dwuletnia wyniosła natomiast plus 50,9 procent, podczas gdy tydzień wczeœniej była na poziomie plus 44,2 procent. Zmiany ilustruje wykresem.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Dlaczego sprzedaż wycieczek słabnie? Pyta ekspert i szuka odpowiedzi w zasobnoœci Polaków. Według danych GUS-u w lutym płace realnie wzrosły w segmencie przedsiębiorstw o 5,3 procent, rok do roku. „Warto zauważyć, że w trzech ostatnich miesišcach (...) dynamika realnych wynagrodzeń przekraczała 5 procent (...). Ostatni raz podobnie korzystna sytuacja miała miejsce w okresie czerwiec - sierpień 2016 roku" – wskazuje autor. Wraz z innymi czynnikami (wypłaty rekompensat za węgiel rodzinom górniczym i odpraw emerytalnych) „wzrost dochodów gospodarstw domowych doznał jakby kolejnego impulsu wzrostowego, co stało się jednym z ważniejszych czynników obecnej nadspodziewanie dobrej koniunktury w sprzedaży detalicznej".

Betlej prezentuje wykres dynamiki wzrostu realnych wynagrodzeń, wypłat z programu 500+, a także szacunkowych kwot wypłat z tytułów (od paŸdziernika 2017) przyspieszonego przechodzenie na emeryturę, łšczenia emerytury z wynagrodzeniem, wczeœniejszych odpraw emerytalnych i wypłacanych stopniowo rekompensat z tytułu utraconych deputatów węglowych.

Jak widać – pisze Betlej – jeœli chodzi o dynamikę realnych wynagrodzeń (fioletowe słupki) nasz kraj stopniowo poprawia swojš pozycję na tle regionu. Ostatnio wyprzedzamy kraje z euro, ale nadal jesteœmy z tyłu za tymi, które majš własne waluty. Rumunia jest na tym wykresie nietypowym przypadkiem, gdyż w tym roku weszła tam w życie doœć złożona reforma podatkowo-socjalna. Ale dynamika wzrostu wynagrodzeń to jedno, a ich bezwzględny poziom to drugie. I w tym zakresie sytuacja naszych obywateli przedstawia się mniej korzystnie.

W ostatnich dniach - cišgnie wywód - niektóre media publikowały informację o nowych danych Eurostatu (Europejski Urzšd Statystyczny), dotyczšcych godzinowych stawek wynagrodzeń w krajach Unii. Polska wylšdowała pod tym względem na trzeciej pozycji od końca, i to majšc za plecami akurat takie kraje (Rumunia i Bułgaria), w których stawki rosnš w znacznie szybciej niż u nas.

Dla porównania Traveldata przygotowała porównanie stawek godzinowych. Dane dotyczš roku 2016, gdyż nie ma jeszcze danych niektórych krajów (w tym Polski) za rok 2017.

Na wykresie może nieco dziwić lekki spadek stawek na Węgrzech, ale jest on efektem spadku kursu forinta i kilku lat stagnacji, jako rezultaty rzšdów socjalistów (do kwietnia2010 roku), którzy pozostawili tamtejszš gospodarkę w mocno rozregulowanym stanie – wyjaœnia Betlej. Widoczne jest generalnie znacznie wyższe tempo wzrostu stawek w innych krajach naszego regionu lub ich wyższy poziom. Wysokie tempo wzrostu płac godzinowych (plus 39,5 procent) dotyczy też krajów nadbałtyckich (potraktowanych łšcznie).

„Polsce w okresie 2010-2016 nie udało się wyprzedzić żadnego kraju pod względem godzinowych stawek, za to sama została wyprzedzona przez Litwę i Łotwę. W 2010 roku były one nieco za nami (odpowiednio 5,5 i 5,3 euro, a Polska 5,7), a szeœć lat póŸniej ze stawkami 7,5 i 7,9 euro znalazły się od nas odpowiednio o 19 i 25 procent wyżej.

Polak zarabia za mało

"Z obecnym, mimo wszystko na razie doœć niemrawym, tempem wzrostu płac w zasadzie nie mamy dużych szans na wyprzedzenie kogokolwiek z regionu poza ewentualnie Chorwacjš, która w 2016 roku miała nad nami 'zaledwie' 35 procent przewagi. Z krajów Unii spoza naszego regionu być może w naszym zasięgu pozostanie Grecja (ma 77 procent przewagi), o ile reformowanie tego kraju będzie nadal przynosiło tak mizerne rezultaty gospodarcze jak miało to miejsce dotychczas" – pisze autor.

I dodaje: „Jednym z wniosków z zestawienia może być konkluzja, że relacje stawek w Polsce względem tych z krajów rozwiniętych (70-80 procent niższe) nijak się majš do postrzeganych przez obywateli różnic w wydajnoœci pracy zwłaszcza w odgrywajšcych coraz większš rolę usługach. Proporcje płac pomiędzy krajami naszego regionu i zachodniš Europš stanowiš więc rodzaj anomalii, której w nieskończonoœć utrzymać się nie da, zwłaszcza że kraje regionu pod względem gospodarczym i cywilizacyjnym szybko zmniejszajš dystans do Zachodu". Będzie to więc bardzo silny czynnik wspierajšcy turystykę wyjazdowš i przesuwajšcy jš na poziom zbliżony do tego, jaki występuje teraz w znacznie bogatszych krajach zachodnioeuropejskich – uważa ekspert.

Zarazem autor widzi problem, bo polski rzšd mówi wprawdzie o koniecznoœci zapewnienia Polakom wyższych i godnych płac. Ale w praktyce stosuje zabiegi, które przyczyniajš się do tłumienia wzrostu wynagrodzeń - toleruje napływ taniej siły roboczej z Ukrainy i innych krajów i przesuwa w czasie podwyżki uposażeń lekarzy rezydentów i ratowników medycznych. „Nawet grupy zawodowe, które w drodze żmudnych negocjacji uzyskały rozłożone na etapy plany zwiększenia wynagrodzeń, jak np. nauczyciele, w istocie będš dalej pauperyzowane, trzyletni plan podwyżek o 5 procent rocznie oznacza bowiem œrednioroczny realny wzrost na poziomie mniej niż 2,5 procent, czyli przynajmniej dwukrotnie mniejszym niż w bardziej wolnorynkowym sektorze przedsiębiorstw" - opisuje.

„Być może (...) rzšd po prostu przygotowuje jakiœ zestaw posunięć zmierzajšcych do nowej fazy poprawy dochodów gospodarstw domowych w okresie bliższym wyborom parlamentarnym" – szuka optymistycznego rozwišzania Betlej.

Egipt cišgle zyskuje, Grecja nadal traci

Autor podaje teraz zmiany w ostatnim tygodniu w sprzedaży wycieczek, jakie można odczytać z danych sieci agencyjnej Wakacje.pl. Egipt: wzrost o 0,51 procent. Zyskuje nieprzerwanie na znaczeniu od pierwszego tygodnia stycznia głównie, jako kierunek bardzo wyraŸnie „lastowy". W minionym tygodniu zwiększył udziały rynkowe zwłaszcza w wypadku rezerwacji na kwiecień i maj. W kwietniu Egipt już wyraŸnie wyprzedza wielomiesięcznego lidera, czyli Grecję. Coraz szybszy przyrost udziału może wynikać z energicznego nadrabiania bardzo małego zaawansowania przedsprzedaży, co przeważa nad efektem słabszych nastrojów w tzw. Polsce B. W następnych tygodniach dynamika wzrostu udziału w rynku może nadal pozostawać duża, w miarę wchodzenia w „zasięg" przedsprzedaży kolejnych popularnych terminów wyjazdów do tego kraju – opisuje ekspert.

Tunezja: wzrost o 0,12 procent. Regularnie zyskuje na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia, co może wynikać z relatywnie bardzo niskich cen i z odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów. Słabszy okres sprzedaży w drugiej połowie listopada i pierwszej połowie grudnia mógł wynikać z przejœciowo wyższych cen Tunezji wobec Egiptu i Bułgarii. W ostatnim tygodniu Tunezja zyskiwała głównie jeœli chodzi o wyjazdy planowane w maju i czerwcu. W tym ostatnim miesišcu była nawet pištym kierunkiem przed Albaniš i Egiptem. Ostatnie hamowanie przyrostu udziału w rynku może mieć zwišzek ze zwyżkš cen na tym kierunku.

Hiszpania: wzrost o 0,10 procent. Zyskiwała udziały rynkowe trzeci raz z rzędu, tym razem w odniesieniu do maja, sierpnia i wrzeœnia, a traciła w kwietniu, w którym wyraŸny prym przejšł Egipt. Zyskiwanie udziałów rynkowych przez ten kierunek może mieć zwišzek z przedłużajšca się gorszš passš Turcji, Bułgarii i Grecji. W sytuacji nieco obniżonych nastrojów konsumenckich kierunek bardziej premiowy, jakim jest Hiszpania, powinien przejœciowo zyskiwać na tle rynku do czasu ożywienia popytu w Polsce B, choć może mu zaszkodzić ostatnia obniżka cen biletów w tanich liniach lotniczych.

Turcja: spadek o 0,29 procent. Kierunek kontynuuje 14-tygodniowy trend spadkowy, który może mieć zwišzek ze stopniowš , ale wyraŸnš podwyżkš cen i zmniejszania się liczby atrakcyjnych ofert do wyboru, a także z obniżeniem nastrojów konsumenckich w tzw. Polsce B. Możliwe, że wróci zainteresowanie Turcjš wraz z ponownš poprawš nastrojów w konsumenckich, ale ceny wycieczek do tego kraju powinny spaœć, co zależy jednak od powiększenia programów czarterowych.

Grecja: spadek o 0,27procent. Długotrwała passa spadkowa trwajšca od połowy stycznia spowodowana jest prawdopodobnie połšczeniem silnej konkurencji kilku krajów sšsiednich i znacznego zaspokojenia popytu na ten kierunek w kilku wczeœniejszych sezonach. W ostatnim czasie dynamice sprzedaży dodatkowo cišżyły też słabsze nastroje konsumenckie w tzw. Polsce B. W ostatnim tygodniu Grecja traciła udziały zwłaszcza w kwietniu, ale też w maju i lipcu. Po ostatniej obniżce cen wycieczek do Grecji sprzedaż tego kierunku powinna stopniowo rosnšć.

Albania: spadek o 0,15 procent. W okresie dużego popytu między 10 lutego a 10 marca na ten kierunek, œrednie ceny na nim znaczšco wzrosły, co wraz z bardzo dobrš passš Tunezji i Egiptu doprowadziło do znaczšcego osłabienia tempa sprzedaży. Ostatnie spore przeceny wycieczek do Albanii powinny jednak wpłynšć na ponowne ożywienie sprzedaży tego kierunku.

Bułgaria: spadek o 0,10 procent. W ostatnim tygodniu Bułgaria traciła udział (już szósty tydzień z rzędu) we wszystkich miesišcach z wyjštkiem czerwca i lipca. Przyczynš mogš być słabsze nastroje konsumenckie w Polsce B.

Z mniej istotnych kierunków warto zwrócić uwagę na Cypr, który od poczštku roku praktycznie nieprzerwanie zwiększa udział w rynku lata 2018. W okresie od pierwszego tygodnia stycznia wzrósł on już wyraŸnie o ponad połowę, a mianowicie z 1,6 do 2,64 procent – pisze Betlej.

Wakacje tańsze niż przed rokiem

Traveldata porównuje też ceny w biurach podróży. Pod lupę wzięła wyjazdy z wylotem w szczycie sezonu (6 – 12 sierpnia). Ceny analizowała 22 marca i porównała je z cenami sprzed tygodnia, czyli z 15 marca. Pokazało to, że œrednia cena spadła o 31 złotych (poprzednio nie zmieniła się, wczeœniej wzrosła o 14, 30 i 6 złotych i spadła o 21 złotych, a jeszcze wczeœniej wzrosła o 45, 30, 12, 27 i 17 złotych).

Zmiany œrednich cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na wykresie.

„Ostatni tydzień przyniósł spadki cen na trzech z pięciu najważniejszych kierunkach turystycznych wyjazdów polskich turystów. Szczególnie znaczšce wystšpiły na Wyspach Kanaryjskich gdzie wyniosły œrednio 131 złotych, a przecenę w bardziej umiarkowanej odnotowano w przeżywajšcej ostatnio słabsza passę Grecji oraz w Egipcie – odpowiednio o 24 i 23 złote. Pišty z rzędu– choć tym razem symboliczny (o 2 złote) wzrost cen odnotowała Turcja, a nieco większy (o 14 złotych) taniejšca w poprzednich dwóch tygodniach Bułgaria – czytamy w opisie eksperta.

Kolejne z rzędu największe zniżki cen miały miejsce w Albanii - o 40 złotych, która nie cieszy się ostatnio najlepszym wzięciem. Natomiast w cieszšcej się ostatnio bardzo wysokim popytem Tunezji œrednia cena wzrosła o 15 złotych, a kraj ten umacnia siódme miejsce wœród najpopularniejszych kierunków sezonu letniego z udziałem 4,91 procent (przed tygodniem 4,79, a przed miesišcem 4,24 procent)".

Badanie œredniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym pełnym tygodniu sierpnia pokazało z kolei, że była ona mniejsza o 55 złotych. Była to druga największa zniżka cen rok do roku w tym sezonie (poprzednio cena była niższa o 3, 10, 15 i 1 złoty, wczeœniej wyższe o 14 i 42 złote, a jeszcze wczeœniej niższa o 7, 34, 32, 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych).

Na obniżenie cen wycieczek majš wpływ cena paliwa lotniczego i kurs złotego. Choć cena paliwa jest większa niż przed rokiem, to złoty jest silniejszy. W rezultacie obniżenie powinno wynieœć 50-60 złotych (poprzednio było to około 85-95 złotych, a wczeœniej około 90-95, 105-115, 110-115, 120-125 i 95-105 złotych).

„Warto zauważyć, że cały czas zmiana œrednich cen wycieczek nie odzwierciedla teoretycznego wpływu wymienionych czynników (choć skala ich wpływu ostatnio się zmniejsza), co można w dużej mierze tłumaczyć wyraŸnie większym od spodziewanego przez organizatorów popytem na imprezy turystyczne i walutowymi kontraktami zabezpieczajšcymi, które ograniczajš przenoszenie się wpływu zmian kursów na koszty ponoszone przez biura podróży".

Na wykresie widać – opowiada prezes Traveldaty - to na co zanosiło się już od pewnego czasu, czyli znalezienie się Turcji na pierwszym miejscu pod względem wzrostu cen wycieczek rok do roku. Pozostawanie tego kierunku na tej pozycji przez dłuższy czas jest jednak mało prawdopodobne, zwłaszcza w œwietle wypowiedzi touroperatorów, którzy informowali że zwiększš programy czarterów do Turcji.

Z mniejszych kierunków nadal doœć istotnie wyższe ceny rok do roku Traveldata zanotowała w odniesieniu do Malty, Cypru i Majorki - œrednio o 91, 90 i 74 złote, natomiast na pozostałych kierunkach œrednie ceny były niższe niż przed rokiem.

Autor opisuje, że wœród organizatorów największy spadek œrednich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazywały w ostatnim tygodniu oferty biur 7islands i Ecco Holiday – o około 125 i 115 złotych. Zniżki w biurach Rainbow i TUI Poland wyniosły po około 95 złotych a w Eximie Tours i Primie Holiday – po około 85 złotych. Blisko œredniej spadły ceny w Itakce i Grecosie Holiday – o 60 i 55 złotych. Oferty pozostałych biur stały się droższe niż przed rokiem od 25 do 164 złotych. W ujęciu dwuletnim oferty wszystkich biur sš obecnie kosztowniejsze, ale najmniej wzrosły œrednie ceny w Eximie – o około 35 złotych i Itace i Primie Holiday – po około 65 złotych.

Jeœli chodzi o to, który touroperator miał w zeszłym tygodniu najwięcej najniższych cen wycieczek (na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 24 kierunków i trzech kategorii hoteli), to pozycję lidera umocniła Itaka (32 oferty), wyprzedzajšc Exim (22 oferty) i TUI (18 ofert). Po niedawnych korektach cen w Itace miała ona razem z Eximem najwięcej najtańszych ofert zarówno na niższych i œrednich półkach (hotele 3* i 4*), jak i w tych najwyższych (5*).

Najwięcej atrakcyjnych ofert na wyjazdy do Egiptu oferowały Coral Travel i Sun&Fun - 7 i 5 ofert. W odniesieniu do Grecji były to Itaka (13 ofert) i Rainbow (5 ofert). W wypadku Turcji przodowały Itaka i Coral Travel, majšce po 4 oferty, a w wypadku Tunezji - Exim Tours z 5 ofertami – zapewnia Andrzej Betlej.