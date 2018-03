Niemieckie TUI rośnie szybciej niż przewidywało

29 procent udziału ma w niemieckim rynku turystycznym TUI Deutschland. Jeszcze kilka lat temu koncern zapowiadał, że jego celem jest obsłużenie co czwartego turysty wyjeżdżajšcego z biurem podróży

Kilka lat temu TUI Deutschland planowało, że będzie do niego należała jedna czwarta niemieckiego rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej. Obecnie jego udział sięga już 29 procent - opisuje portal Touristik Aktuell. Dane pochodzš z analizy własnej touroperatora i odnoszš się tylko do działalnoœci niemieckich organizatorów. W statystykach uwzględniono marki TUI, 1-2-Fly, Airtours, L'tur, a także sprzedaż miejsc w samolotach. W zestawieniu nie zostały ujęte natomiast wyniki specjalisty od rejsów wycieczkowych TUI Cruises i działalnoœć TUIfly.

Powodem, dla którego TUI Deutschland tak znaczšco poprawił swój udział w rynku, jest m.in. nowy sposób obliczeń prowadzonych przez instytut badawczy GfK. Od poczštku roku rozliczeniowego 2017/2018 poza danymi z platform rezerwacyjnych GfK uwzględnia też informacje z systemów typu midoffice (do zarzšdzania sprzedażš), z których korzystajš biura agencyjne. Dzięki temu instytutowi łatwiej kontrolować rezerwacje składane przez bezpoœrednie systemy touroperatorów. Kolejna zmiana to włšczenie do obliczeń danych 2 tysięcy agentów. Do tej pory uwzględniano zaœ informacje od 1,5 tysišca z nich.

W minionych dwóch latach TUI zwiększyło udział w niemieckim rynku także dzięki rozbudowie oferty, zwłaszcza do dalekich krajów, między innymi Stanów Zjednoczonych. Z kolei w krajach œredniego zasięgu pojawiły się oferty dla osób z nieco niższym budżetem, sprzedawane głównie przez 1-2-Fly. Marka ta została jednak zlikwidowana z końcem paŸdziernika, a częœć jej programu przeszła do katalogów TUI Deutschland.

W przyszłoœci TUI chce dalej skupić się na sprzedaży noclegów we własnych i koncepcyjnych hotelach, między innymi TUI Blue, Sensimar, Robinson i Magic Life.