Wakacje z widokiem na Titanica

Wycieczka, która potrwa w sumie 8 dni, jest realizowana we współpracy z firmą OceanGate, specjalizującą się w dostarczaniu statków zanurzalnych. 9 turystów wyruszy z wybrzeża Nowej Funlandii na podwodne odkrywanie zatopionego przed ponad stu laty statku. Zejdą pod wodę na głębokość 4 tysięcy metrów - będą podróżować w kapsule zbudowanej z tytanu i włókien karbonowych.

Celem wyprawy jest przepłynięcie ponad pokładem statku i słynnymi wielkimi wiodącymi do sali balowej schodami. Organizator zachęca do udziału w wyprawie, określając ją mianem przeżycia jedynego w swoim rodzaju. Podkreśla, że wycieczka została przygotowana dla ludzi żądnych przygód. Nie podaje kosztów wyprawy - zainteresowanych zachęca do bezpośredniego kontaktu.

Titanic zatonął po zderzeniu się z górą lodową w trakcie dziewiczego rejsu z Southampton do Nowego Jorku we wczesnych godzinach porannych 15 kwietnia 1912 roku. W katastrofie zginęło 1517 pasażerów.