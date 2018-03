Exim: Gonimy wielką piątkę polskiej turystyki

Więcej miejsc w Turcji i więcej egzotyki na ten rok i na kolejny sezon – to główny efekt spotkań, jakie przedstawiciele Exim Tours odbyli podczas targów ITB w Berlinie, opowiada prezes tego biura podróży Sławomir Szulc

Podczas największych na œwiecie targów turystycznych, ITB Berlin (7-11.03.2018), rozmawialiœmy z menedżerami z biur podróży o sytuacji na rynku turystyki wyjazdowej i ich planach w kontekœcie rozmów prowadzonych z kontrahentami na tej imprezie. Dzisiaj krótka rozmowa z prezesem, należšcego do niemieckiej grupy spółek turystycznych Der Touristik biura Exim Tours, Sławomirem Szulcem.

Sławomir Szulc, Exim Tours: Na targach jest nas czworo, oprócz mnie wiceprezes Marcin Małysz odpowiedzialny za produkt i dwoje menedżerów. Korzystamy z tego, że przyjeżdżajš tu partnerzy z całego œwiata. Mieliœmy szereg spotkań – głównie z przedstawicielami krajów basenu Morza Œródziemnego. Coraz większe znaczenie majš dla nas też dalekie kierunki – Tajlandia, Emiraty Arabskie, Malediwy, Sri Lanka, Bali czy Karaiby i na nie poœwięciliœmy też sporo czasu.

Wprowadzamy ostatnie poprawki na Lato 2018, zamykamy program na zimę 2017/2018 i zaczynamy mocno pracować nad Latem 2019 roku.

Chociaż głównie rozmawialiœmy z menedżerami naszego koncernu, Der Touristik, odpowiedzialnymi za kontraktowanie hoteli na poszczególnych rynkach, to mieliœmy też spotkania z przedstawicielami krajów, które mogš uzupełnić naszš, tylko polskš, ofertę. Jako Exim w Polsce mamy bowiem pewien margines samodzielnoœci w kształtowaniu naszego produktu.

Filip Frydrykiewicz: Co uzyskaliœcie jeszcze na ten rok?

Jeszcze przed targami powiększaliœmy nasz program, jeœli chodzi o Turcję. Ale nie mamy już więcej miejsc w samolotach, o tym sezonie nie było więc już sensu rozmawiać. Spotkałem tu przedstawiciela naszego przewoŸnika lotniczego, Small Planet, któremu zasygnalizowałem nasze zwiększone potrzeby na przyszły rok, a być może również na zimę 2017/2018.

Generalnie przedsprzedaż idzie doskonale, zarówno w styczniu jak i w lutym notowaliœmy œrednio 75-procentowy wzrost rok do roku. Dlatego już teraz przygotowujemy się do przyszłego roku, żeby nie dać się zaskoczyć, jeœli okaże się, że popyt na wyjazdy będzie nadal rósł.

Zakończył się niedawno audyt działalnoœci Eximu w 2017 roku. Firma kierowana przez pana od półtora roku zanotowała 50 procent wzrostu. Czy miał pan okazję pochwalić się wynikami przed szefami z centrali koncernu Der Touristik w Kolonii?

Targi to okazja do spotkań wewnštrz koncernowych, ale przyznam, że ze względu na krótki czas mojego pobytu i obowišzki szefów, nie widziałem się z nikim z Kolonii. Nie narzekam jednak, bo w kwietniu wszyscy menedżerowie koncernu spotkajš się na dorocznej naradzie, która w tym toku odbędzie się na Wyspach Kanaryjskich. Wtedy będzie okazja do podsumowań i spokojnej rozmowy.

W Berlinie miałem natomiast spotkania ze spółkš skandynawskš i z kierownictwem naszej spółki matki, czyli Exim Holding z Czech. Rozmawialiœmy o tym, jak idzie sprzedaż, co można poprawić, na co uważać. Ale na tym poprzestanę, bo to sš nasze sprawy wewnętrzne, operacyjne, nie przeznaczone do wiadomoœci publicznej.

I jakie sš wytyczne prezesa Eximu Ferida Nasra dla Eximu w Polsce?

Rosnšć i zarabiać (œmiech).

W jakim tempie?

Zgodnie z naszymi założeniami powinniœmy w tym roku urosnšć o 49 procent, na razie wszystko idzie zgodnie z tym planem, a nawet nieco lepiej. Miejmy nadzieję, że żadne wydarzenie niezależne od nas nie zniweczy tych planów.

Nie chciałbym również, żebyœmy byli zmuszeni do jakichœ ostrych reakcji przez działanie konkurencji. Ale oczywiœcie widzimy ogromnš rywalizację na rynku, szczególnie ze strony pięciu największych graczy, bardzo dobrze przygotowanych, z dobrym produktem, którzy starajš się agresywnie rosnšć. To nie ułatwia nam ambitnego zadania dogonienia tej czołówki, ale chcemy zmniejszać dystans do pierwszej pištki i powiększać go nad graczami, którzy sš mniejsi od nas.