Rainbow uzupełnił ofertę zimową

W pierwszej części oferty, która została udostępniona do sprzedaży na początku marca znalazły ("Rainbow: Na zimę proponujemy lekką egzotykę") się miejsca, do których biuro podróży zabiera turystów dreamlinerem i innymi samolotami czarterowanymi. Teraz Klienci mogą również rezerwować wyjazdy do krajów egzotycznych z dojazdem regularnymi liniami lotniczymi. Są wśród nich między innymi Stany Zjednoczone Ameryki, także w połączeniu z Kanadą i Hawajami, kraje Ameryki Południowej, w tym Argentyna, Peru, Boliwia, Chile, Wenezuela i Ekwador, południowa Afrykę z RPA i Namibią oraz Przylądkiem Dobrej Nadziei, Madagaskar oraz Etiopia.

Rainbow zachęca również do odwiedzenia niezwykle barwnych i pełnych kontrastów Indii, Filipin, Malezji, Chin, fascynującej Japonii i Australii, Nowej Zelandii i wciąż mało znanymi Wyspami Fidżi. Tym, którzy lubią wypoczynek w cieniu palm touroperator proponuje rajskie Malediwy i tajską wyspę Phuket. „Fani egzotycznych rejsów również się nie zawiodą – zapewnia rzecznik firmy Radomir Świderski. Mogą liczyć na znakomitą przygodę podczas rejsów u wybrzeży Emiratów Arabskich, Malediwów i po Karaibach".

Cała oferta egzotyczna znajdzie się w dwóch katalogach. Pierwszy obejmuje: Azję, Australię, Afrykę, Mauritius i Madagaskar. A drugi: rejsy, Bliski Wschód, Amerykę Północną, Amerykę Środkową z Karaibami i Amerykę Południową.

W przedsprzedaży obowiązującej do 26 kwietnia na wszystkich klientów rezerwujących dowolną ofertę egzotyczną czekają rabaty do 40 procent, dodatkowa zniżka do 700 zł od osoby oraz szereg gwarancji i korzyści gratis lub ze zniżką – zapewnia Świderski.