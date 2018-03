W Niemczech branża turystyczna dostała podwyżkę

Od 1667 do 4287 euro na miesišc będš zarabiać w Niemczech pracownicy i kierownicy niższego szczebla w firmach turystycznych. 2,5-procentowš podwyżkę wynegocjował zwišzek zawodowy Verdi

Jak opisuje portal Travel Talk, od kwietnia tego roku pracownicy niemieckiej branży turystycznej będš zarabiać o 2,5 procent więcej niż dotychczas. Także stażyœci majš powody do zadowolenia – w czwartym i dziesištym miesišcu roku do pensji będš mieli doliczone dodatkowe 40 euro. Podwyżka to efekt negocjacji Zwišzku Zawodowego Pracowników Sektora Usług Verdi z Niemieckim Zwišzkiem Turystycznym DRV (Deutscher ReiseVerband).

Poniżej dalsza częœć artykułu

Do porozumienia między obiema stronami doszło stosunkowo szybko, co w branży tłumaczone jest dobrymi wynikami finansowymi, które firmy z tego sektora osišgnęły w roku 2017. Zresztš, także 2018 rok zapowiada się dobrze, co potwierdzajš dane z wczesnych rezerwacji.

Zmiany w wynagrodzeniu dotyczš pracowników szeregowych i kierowników niższego szczebla. I tak osoby pracujšce w telefonicznym centrum obsługi klienta z ograniczonym zakresem kompetencji dostanš miesięcznie 1667 euro brutto w biurach agencyjnych i 1728 euro u touroperatorów. Tym, którzy sš już wykwalifikowanymi doradcami z minimum oœmioletnim stażem pracy, pensja wzroœnie do 2441 euro w agencji i do 2531 euro u touroperatora. Im mniejsze doœwiadczenie, tym podwyżka w tej grupie będzie jednak mniejsza. Najmniejsze pensje dla tej grupy wyniosš po zmianach 1931 euro.

Kierownicy biur i pracownicy marketingu mogš liczyć na poczštek na co najmniej 2341 euro w biurze agencyjnym i 2427 euro w salonie touroperatora. Oœmioletnie doœwiadczenie na tych stanowiskach oznacza jednak wzrost wypłaty do odpowiednio 2940 i 3049 euro. Najwięcej za miesišc pracy dostanš osoby zarzšdzajšce co najmniej 25-osobowym zespołem. Tu stawki wahajš się od 3397 do 4286 euro, w zależnoœci od miejsca zatrudnienia i doœwiadczenia.

Do przestrzegania uzgodnień zobowišzane sš wszystkie firmy należšce do Wspólnoty Układów Zbiorowych w DRV. Pozostali członkowie organizacji mogš wykorzystywać wynegocjowanš tabelę płac jako wskazówkę.