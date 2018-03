Rainbow: Mamy trzy egzotyczne nowości na zimę

Cartagena w Kolumbii, Langkawi w Malezji i Goa w Indiach - to nowe miejsca, w których będš od najbliższej zimy lšdować samoloty z klientami biura podróży Rainbow

Poniżej dalsza częœć artykułu

Jak informuje rzecznik prasowy touroperatora i dyrektor marketingu Emilia Bratkowska, Rainbow rozpoczšł sprzedaż drugiej częœci oferty Egzotyka 2018/2019. Tym razem sš to wyjazdy realizowane samolotami rejsowymi (wczeœniej anonsował imprezy czarterowe: "Rainbow - nowy sezon zimowy w sprzedaży" ). Do bogatej oferty egzotycznych podróży dodał tym razem trzy nowoœci: Kolumbia z lšdowaniem w Cartagenie, Malezja – lot do Langkawi i Indie z rejsem do regionu Goa."Kolumbia - Cartagena. Położona na wybrzeżu Cartagena jest bez wštpienia najpiękniejszym miastem w Kolumbii, a może nawet w całej Ameryce Południowej. Swoje miejsce na liœcie Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO zawdzięcza niezwykle kolorowej, kolonialnej zabudowie Starego Miasta, otoczonej potężnymi fortyfikacjami. Po dniu spędzonym na karaibskiej plaży warto wypić kawę w małej kafejce, pojeŸdzić autobusem chiva rumbera lub zatańczyć vallenato na ulicy. Malezja – Langkawi. Największa malezyjska wyspa, niedaleko zachodniego wybrzeża, przy granicy z Tajlandiš. Istny turystyczny raj oferujšcy szereg atrakcji, jak: trekking w dżungli i w górach, orientalnš faunę do obejrzenia w ptasim parku, w ogromnym akwarium i na farmie krokodyli oraz możliwoœć uprawiania najróżniejszych sportów wodnych i liczne pola golfowe. A w zasięgu rejsu łodziš znajduje się sto mniejszych, znacznie bardziej odludnych wysp.Indie - Goa. Dawna portugalska kolonia to zaskakujšce oblicze Indii – wyraŸne wpływy Portugalczyków znajdziemy w architekturze i kuchni, a także w stylu życia. To najmniejszy, ale być może najpiękniejszy indyjski stan, głównie dzięki plażom. Goa oferuje aż 125 km różnorodnych plaż – długich i szerokich, poroœniętych palmami lub połšczonych z infrastrukturš hotelowš (szczególnie na północy, gdzie kwitnie życie nocne w klubach i na targowiskach)" - czytamy w komunikacie biura podróży. Oprócz nowoœci Rainbow utrzymuje tradycyjnie "olbrzymiš ofertę miejsc na całym œwiecie znakomitych zarówno na wczasy jak i na zwiedzanie". Klientom, którzy zarezerwujš do 20 kwietnia wyjazdy, obiecuje do 1000 złotych opustu od osoby, dodatkowo do 5 procent rabatu dla stałych klientów, a także gwarancje i ubezpieczenie od rezygnacji w TU Europa w cenie.