W biurach podróży powrót Hiszpanii

Po tygodniach dużo większych zwyżek – pokazuje cotygodniowy raport Polskiego Zwišzku Organizatorów Turystyki za miniony tydzień* - wynik 9,3 procent nie może imponować. Trochę lepiej od tej œredniej wypadły rezerwacje wyjazdów lotniczych – 10,4 procent. Jeszcze lepszy wynik uzyskała sprzedaż samych noclegów – 11 procent wzrostu nad tym samym okresem roku 2017. W kategorii wyjazdów autokarowych nadwyżki nie było – wynik to minus 0,2 procent.

W sumie tradycyjnie największy udział w całej puli rezerwacji miały wyjazdy z transportem lotniczym – 83,7 procent. W drugiej kolejnoœci same noclegi (tzw. dojazd własny) – 9 procent. Najmniejszy udział przypadł wycieczkom autokarowym – 7,3 procent.

Wraz z opadaniem dynamiki wzrostu rok do roku, spada też wartoœć skumulowana tej nadwyżki. Podczas gdy tydzień temu miała ona wartoœć 29,5 procent, to po 11 tygodniu tego roku już 28,5 procent. W nieco mniejszym tempie kurczy się zgromadzona wczeœniej nadwyżka w imprezach lotniczych – było po 10 tygodniach tego roku 33,45, a po ostatnim już 32,31.

Co ciekawe, miniony tydzień był korzystny dla Hiszpanii, która wróciła w tym czasie na trzecie miejsce w gronie najchętniej wybieranych kierunków, wyprzedzajšc Egipt. Stało się tak mimo podniesienia cen (czytaj niżej) na trzy z czterech Wysp Kanaryjskich. Warto odnotować też, że na siódmym miejscu utrzymała się Tunezja (w rankingu skumulowanych wyników zajmuje dziesište miejsce). Najpopularniejsze w 11 tygodniu tego roku były więc: Grecja, Turcja, Hiszpania, Egipt, Bułgaria, Włochy, Tunezja, Albania, Chorwacja, Cypr.

Ceny praktycznie stały w miejscu. Widać było jednak spory ruch w wypadku trzech Wysp Kanaryjskich - Teneryfy, Fuerteventury i Gran Canarii. Wszystkie podrożały. Pierwsza o 13 procent, do 3039 złotych, druga o 7,8 procent, do 2852 złotych, a trzecia o 5,3 procent, do 3061 złotych. W tym samym czasie Lanzarote straciła 3,2 procent ceny (2784 zł).

Podrożały też zauważalnie Warna – o 7,2 procent, do 2179 zł i Chania – o 6,3 procent, do 2918 złotych. Można to złożyć na karb korekty cen, tydzień wczeœniej oba kierunki bowiem potaniały – Warna o 3,9 procent, a Chania o 5,2 procent.

Tylko jeden kierunek miał cenę poniżej 2000 złotych za osobę. To tunezyjski Monastyr, do którego wyjazd kosztował w omawianym tygodniu œrednio 1935 złotych na osobę. Dwa kierunki z kolei kosztowały œrednio powyżej 3000 złotych – należała do nich Majorka z cenš 3227 złotych i Gran Canaria z 3061 złotych.

ródło wykresów: PZOT

*Raport obejmuje 11. tydzień roku, czyli okres od 12 do18 marca 2018 roku i dotyczy sprzedaży wyjazdów na sezon zaczynajšcy się 1 listopada 2017 roku, a kończšcy się 31 paŸdziernika 2018 roku. Polski Zwišzek Organizatorów Turystyki przygotował go na podstawie informacji z systemu rezerwacyjnego MerlinX, przez który przechodzi prawdopodobnie ponad połowa sprzedaży wyjazdów organizowanych przez polskie biura podróży.