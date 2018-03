Marek Andryszak: Za pięć lat TUI będzie w Polsce liderem

- Nie jesteœmy instytucjš charytatywnš. Po prostu TUI w Polsce musiało uzyskać odpowiedniš skalę. Teraz jš osišgnęliœmy i zarabiamy - zapewnia w rozmowie z Turystykš.rp.pl prezes TUI Deutschland Marek Andryszak

Podczas największych na œwiecie targów turystycznych, ITB Berlin (7-11.03.2018), rozmawialiœmy z menedżerami z biur podróży o sytuacji na rynku turystyki wyjazdowej. Sukcesywnie publikujemy relacje. Dzisiaj rozmowa z prezesem TUI Deutschland Markiem Andryszakiem.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Zobacz inne wywiady:

"ITB: Prima Holiday zapowiada podwojenie biznesu"

"Baszczyński: Z Berlina przywozimy trzy razy więcej Turcji"

Filip Frydrykiewicz: Czy w najbliższym sezonie letnim turystyka wyjazdowa jest skazana na sukces? Nie wybuchajš wulkany, nie szturmujš granic masy uchodŸców, nie straszš turystów zamachy, koniunktura gospodarcza w Europie sprzyja bogaceniu się. Nic tylko organizować ludziom wyjazdy i zarabiać. Czysta rutyna, czy sš jednak jakieœ trudnoœci stojšce na drodze touroperatorów w prowadzeniu biznesu?

Marek Andryszak: Takich drobnych, codziennych, sš tysišce. Ale rzeczywiœcie, panujš sprzyjajšce warunki, ten sezon jest już „pozamiatany" – hotele sš zakupione, samoloty sš zakupione, a sprzedaż jest mocno zaawansowana. Teraz tylko trzeba tak sterować cenami, żeby sprzedać wszystkie miejsca, i to w jak najwyższej cenie.

Chociaż atmosfera polityczna nie jest idealna, nie wiadomo na przykład, co strzeli do głowy panu Trumpowi.

Za mało łóżek w Grecji

Kiedy rozmawialiœmy rok temu, na linii Niemcy - Turcja panowało napięcie. Prezydent Recep Erdogan obrażał Niemców wymyœlajšc im od faszystów. Mówił pan wtedy, że w tej atmosferze niemieccy turyœci nie wyjadš na wakacje do Turcji. Tak się chyba jednak nie stało, po chwilowym kryzysie ruch turystyczny zaczšł odżywać.

Stało się - spadek wyjazdów był dramatyczny, rynek wyjazdów z Niemiec do Turcji skurczył się o 50 procent. Teraz rzeczywiœcie odbija się do stanu sprzed kryzysu, czyli roœnie o prawie 100 procent.

W Polsce sprzedaż Turcji też roœnie trzycyfrowo, a Egiptu i Tunezji dwucyfrowo. Jak z perspektywy niemieckiej wyglšdajš te relacje?

Bardzo podobnie. Tunezja roœnie znaczšco, a Egipt notuje wzrost na poziomie 70 procent.

Czy to sš kierunki, z których TUI chętnie korzysta?

Jak najbardziej. Szczególnie Egipt, gdzie mamy atrakcyjne hotele własne.

Grecja osišgnęła w Polsce prawdopodobnie pewien stan nasycenia. Zainteresowanie tym kierunkiem nie roœnie już, jak w poprzednich latach, dwucyfrowo.

Wyjazdy do Grecji z Niemiec zapewne zwiększš się w tym roku o kilka procent, ale więcej nie będš mogły, bo w Grecji nie ma już więcej łóżek do wykorzystania. Już w zeszłym roku wypełnienie bazy noclegowej sięgało 90 procent, w tym roku osišgnie prawdopodobnie 95 procent. Nie przybywa hoteli na tym rynku, stšd większy wzrost nie jest możliwy.

O te łóżka rozegrała się w zeszłym roku szczególnie zaciekła walka między touroperatorami – chodziło o przechwycenie szczególnie atrakcyjnych hoteli. Żeby to osišgnšć trzeba było hotelarzy przekonać oferujšc im wyższe ceny, lepsze warunki płatnoœci, dłuższe kontrakty, większe wolumeny klientów. TUI jako duży touroperator mógł sobie pozwolić na to pozwolić, kosztem osłabienia konkurencji.

Chcieliœmy rosnšć, potrzebowaliœmy więc więcej łóżek. To naturalne.

Ale powstaje wštpliwoœć, czy w sytuacji, gdy Turcja, Egipt i Tunezja odcišgajš turystów od Grecji, uda się je wszystkie sprzedać?

Nie, nie uda się (œmiech). Nie rozumiem, dlaczego pan w to wštpi. Oczywiœcie, że uda się je sprzedać, po to je zakupiliœmy, dajšc hotelarzom przedpłaty.

Nie przeszacowaliœcie zainteresowania Grecjš?

Jeœli chodzi o polski rynek, to bardziej jest to pytanie do Marcina Dymnickiego, prezesa TUI Poland, niż do mnie, ale z tego co widzę w statystykach sprzedaży, nie będzie z tym problemu.

Jakie kwestie rozstrzygacie na targach?

Rzadko zdarza się, żebyœmy na targach zawierali kompletnie nowe kontrakty. Raczej dopracowujemy już wynegocjowane wczeœniej – ile pokojów więcej lub mniej będziemy potrzebować, czy hotelarz nie ma jakiejœ specjalnej oferty dla rodziny lub dla dzieci. Nazywamy to optymalizacjš umów. Jeœli zdarza się możliwoœć dokupienia pokojów w dobrych hotelach w dobrych cenach w destynacjach, które się dobrze sprzedajš, to korzystamy z tego.

Tajemnica niskich cen

TUI agresywnie walczy o polski rynek, obniża drastycznie ceny. Czy to powrót do polityki sprzed kilku lat, kiedy jeszcze pan kierował TUI w Polsce, zdobywania klientów kosztem wyniku finansowego?

Ani za moich czasów ani teraz nie chodzi o nakręcanie licznika liczby klientów. To wynik przyjętej pięć, szeœć lat temu strategii dystrybucji. 60 – 70 procent ofert sprzedajemy obecnie własnymi kanałami i ta własna dystrybucja od paru lat zarabia już pienišdze, i to coraz większe. Od tego momentu nie musimy za tę częœć sprzedanej oferty płacić prowizji poœrednikom. 10 – 11 procent ceny sprzedanej wycieczki zostaje w naszej kieszeni. Mamy oczywiœcie koszty zwišzane z reklamš w Internecie i utrzymaniem swoich własnych salonów sprzedaży, ale stać nas jeszcze, żeby z tego oddać klientowi 5 – 6 procent w postaci rabatu lub po prostu niższej ceny.

I to jest tajemnica niższych, nawet o kilkaset złotych za porównywalne oferty, cen?

To nie jest kilkaset złotych. Gdybyœmy sprzedawali o kilkaset złotych taniej, to byœmy nie przeżyli. A tymczasem proszę spojrzeć na nasze wyniki finansowe. W kwietniu Turystyka.rp.pl opublikuje dane o wynikach biur podróży w roku 2017 i mogę zapewnić, że nasze zyski będš tam znaczšco większe niż rok wczeœniej. A w œwietle wyników przedsprzedaży zyski za rok 2018 będš z kolei znaczšco większe od tych z roku 2017. TUI Poland roœnie radykalnie, to zasługa Marcina i to jest bardzo fajne (więcej: "TUI Poland wyprzedził Rainbow").

Gratuluję, ale przypomnę, że wczeœniej polska spółka TUI zyski miała ujemne lub minimalne. W roku 2015 przy obrotach rzędu 800 milionów złotych było to 24 tysišce złotych. Dopiero rok 2016 przyniósł przełom - 880 milionów złotych przychodów i 8,8 miliona złotych zysku netto. I wtedy firma ponownie przyspieszyła tempo wzrostu. A to zwykle odbywa się ze szkodš dla wyniku finansowego, stšd w polskiej branży turystycznej panuje przekonanie, że TUI jest gotów dla poprawienia swojej pozycji zapomnieć o zarabianiu.

Nie jesteœmy instytucjš charytatywnš, ale przedsięwzięciem komercyjnym. Po prostu TUI w Polsce musiało uzyskać odpowiedniš skalę, żeby zaczšć zarabiać. Dlatego najpierw generowaliœmy obrót, a negatywny wynik próbowaliœmy wyprowadzać w okolice zera. Osišgnęliœmy wreszcie odpowiedniš skalę i teraz zarabiamy. Proszę spojrzeć na Neckermanna - ta firma wprawdzie miała przez lata pozytywne wyniki, ale nie nabrała odpowiedniej skali i teraz traci rynek, a jej zyski sš symboliczne.

Do czego przydadzš się agenci

Mówi pan o dużym udziale kanałów własnych w sprzedaży. Tymczasem prezes Dymnicki od dwóch lat odbudowuje siatkę agentów turystycznych. Czy to odwrót od kursu wyznaczonego przez pana w 2013 roku, kiedy rozstał się pan z większš częœciš niezależnych sprzedawców?

Po tym jak osišgnęliœmy duży udział własnej sprzedaży, to jest jak najbardziej słuszne. Zewnętrzna sprzedaż pomoże nam konkurować z innymi touroperatorami.

Słyszałem, że pan też się przekonał do sprzedaży tradycyjnej i sam zasiadał trzy dni za ladš jednego z biur TUI.

Nie musiałem się przekonywać, kiedy pracowałem w Polsce, też odwiedzałem nasze biura sprzedaży.

I jakie wrażenia?

Przyglšdałem się pracy kolegów. Jest ona podobna do tej w Polsce, z tš różnicš, że sprzedawca w Niemczech posługuje się kilkoma systemami rezerwacji – musi umieć obsługiwać pięć, szeœć, siedem systemów. Pod tym względem sprzedawca w Polsce ma łatwiejsze zadanie, bo praktycznie wystarczy mu jeden Merlin.

Jak donosiła niemiecka prasa branżowa, pański wniosek z tego doœwiadczenia był taki, że klienci owszem przychodzš, ale cišgle ci sami. Nie ma dopływu nowych osób. Jak pan chce to zmienić?

Robimy, to co trzeba zrobić. Zwiększamy marketing, rozszerzamy bazę produktów dla klientów mniej zamożnych. Szczegółów naszych działań nie chcę ujawniać.

TUI, który wczeœniej miał opinię touroperatora dla zamożniejszych turystów, teraz oferuje wiele tanich wyjazdów, trzygwiazdkowych. Szukacie klientów o mniejszych dochodach, żeby osišgać tę "skalę"?

TUI ma założenie, żeby dostarczyć oferty atrakcyjne dla wielu grup klientów. I tych wymagajšcych, i tych mniej wymagajšcych. Jednak cišgle najsilniejsi jesteœmy w segmencie 4 i 4,5 gwiazdek.

Bez skali nie ma zysków

Według tego, co czytamy w raportach TUI Group, większš rentownoœć niż w biznesie touroperatorskim koncern uzyskuje w dwóch innych segmentach swojej działalnoœci – prowadzeniu własnych hoteli i statków wycieczkowych. W kończšcym się właœnie sezonie zimowym Itaka organizowała rejsy statkiem, który wyczarterowała w całoœci dla swoich klientów. Prezes tego biura podróży Mariusz Jańczuk zapowiada rozszerzenie tych usług. Nie żałujecie, że pierwsi nie wpadliœcie na pomysł implementowania na polskim rynku doœwiadczeń i możliwoœci koncernu?

Nie żałujemy, bo uważamy, że nie warto proponować produktu, który nie spełnia naszych oczekiwań jakoœciowych. A nie możemy zaproponować w Polsce statku takiej samej jakoœci, jakim pływajš klienci niemieccy czy brytyjscy, bo nie znajdziemy na niego odpowiedniej liczby klientów. Znowu kłania się kwestia skali – żeby w turystyce masowej na czymœ zarobić, trzeba tego sprzedać dużo, bo marże sš małe. Koszty stałe trzeba rozłożyć na jak największš liczbę klientów. Taki statek musiałby więc mieć przynajmniej 500 – 600 kajut, czyli musiałby co tydzień zabierać 1000 – 1200 pasażerów. W Polsce nie ma jeszcze na to rynku.

Jednak patrzę z sympatiš na działania konkurencji. Cenię inwencję Itaki i próby wprowadzania na rynek nowych produktów. Nie wszystko im się udaje, to jasne, ale szanuję ich za to, że podejmujš to ryzyko, że szukajš sposobów na rozwój.

Itaka widzi też rozwój poprzez wchodzenie ze swoimi usługami na rynki sšsiednie. Po tym jak w 2016 roku kupiła czeskš firmę turystycznš Cedok, w tym roku założyła spółkę na Litwie. Jak pan ocenia ten ruch?

Jak mówię, mam respekt dla tego, jak prowadzi Itakę Mariusz Jańczuk. Uważam, że jeœli czuje się na siłach, żeby zdziałać coœ na rynkach nadbałtyckich – na Litwie, Łotwie i Estonii - obrał słusznš drogę.

Czy te same kierunki nie kuszš koncernu TUI?

Nawet gdybym znał odpowiedŸ na to pytanie, nie rozmawiałbym o tym.

Jakie zadania stawia koncern polskiej spółce?

Na pewno chcemy, żeby rosła szybciej niż rynek i przynosiła zyski powyżej œredniej rynkowej. A w dłuższej perspektywie, żeby osišgnęła pozycję lidera, czyli wyprzedziła Itakę. Wydaje mi się, że w najbliższych paru latach jest to osišgalne.

TUI w Polsce pierwszy ogłasza teraz rozpoczęcie sprzedaży poszczególnych sezonów. Szczególnie, jeœli chodzi o zimowš egzotykę jest szybszy od niektórych konkurentów nawet o kilka miesięcy. Czy to jeden ze sposobów dšżenia do lepszych wyników, jaki zaleca spółce córce koncern?

Nie, to inicjatywa Marcina. On ma wytyczne, co do wyników, o czym mówiłem przed chwilš, a jak to osišgnie, to już jego sprawa.

TUI na czele, inni w ogonie

Może w szybszym osišgnięciu waszego celu pomogłoby przejęcie któregoœ z dużych graczy w Polsce? Planujecie coœ takiego?

Nie. Rainbow jest nie do kupienia ze względu na strukturę kapitałowš - jest spółkš giełdowš. Zresztš odkšd przegoniliœmy tę firmę pod względem wielkoœci przychodów i liczby klientów, jest dla nas mniej interesujšca. A Itaka nie jest na sprzedaż, bo jak mi się wydaje jej właœciciele majš inne plany – chcieliby w przyszłoœci przekazać firmę dzieciom. Pozostali touroperatorzy nie majš interesujšcej dla nas skali działalnoœci.

Jeœli miałby pan powiedzieć, jak będzie wyglšdać rynek touroperatorski w Polsce za pięć lat...

...TUI, Itaka, długo nic, Rainbow.

Nie widzi pan miejsca dla œrednich firm jak Grecos Holiday, Coral Travel, Neckermann, Net Holiday?

Będš w ogonie, bo dystans, jaki będzie ich dzielił od trzeciego biura podróży na rynku będzie kilkukrotny. Już dzisiaj Rainbow jest trzy razy większy od Grecosa i Wezyra, a pięć razy większy od Neckermanna.

Prężnie odzyskujš pozycję, chociaż naturalnie w mniejszej skali, Exim Tours i Sun & Fun. Po kryzysie z wiodšcymi dla nich kierunkami, jak Turcja, Egipt i Tunezja, zdywersyfikowali swój produkt.

Raczej nie urosnš znaczšco, bo nie majš własnej dystrybucji. I powinni się nadal specjalizować w jakichœ kierunkach, to by było lepsze dla nich.

Marek Andryszak kieruje TUI Deutschland, największš firmš turystycznš w Niemczech. Podlegajš mu spółki koncernu w Polsce, Austrii i Szwajcarii. Z TUI jest zwišzany od lat 90. Zaczynał jako stażysta w ramach Międzynarodowego Programu Menedżerskiego. W latach 2009 – 2016 był prezesem TUI Poland. PóŸniej wrócił do Niemiec na stanowisko szefa, należšcego do grupy TUI biura podróży L'tur. Szybko awansował na dyrektora operacyjnego w TUI Deutschland, a póŸniej dyrektora sprzedaży, by w lipcu 2017 roku stanšć na czele tej spółki.