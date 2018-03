W lutym najlepiej zarobili internetowi

O 6 procent - por闚nuj鉍 rok do roku - wzros造 w lutym obroty niemieckich agent闚 turystycznych. Lepszy wyniki zanotowano jednak tylko w biurach internetowych, stacjonarne jedynie utrzyma造 zesz這roczny poziom - wynika z danych GfK

Instytut badawczy GfK podsumowa kolejny miesi鉍 w niemieckiej turystyce wyjazdowej. W lutym obroty pochodz鉍e ze sprzeda篡 imprez od touroperator闚, zar闚no na sezon zimowy jak i letni, by造 o 6 procent wy窺ze ni w tym samym czasie rok wczeniej. Jak podaje portal Gloobi, powo逝j鉍y si na badanie GfK, tym razem wzrost dotyczy tylko internetowych agent闚 turystycznych. Stacjonarni zdo豉li jedynie utrzyma wynik z lutego 2017 roku.

Oko這 20 procent lutowego obrotu porednik闚 turystycznych przypad這 na wycieczki z terminem rozpocz璚ia do ko鎍a kwietnia. Najwi瘯szym zainteresowaniem cieszy造 si podr騜e w marcu, kiedy rozpoczynaj si wi皻a wielkanocne. Wzrost w tej grupie si璕n像 10 procent (por闚nuj鉍 rok do roku). Badacze szacuj, 瞠 oferta na lato 2018 roku powinna przynie jeszcze wi瘯sz sprzeda i wzrost obrot闚 (obecnie si璕a on 4 procent).

W lutym najczciej kupowane by造 wyjazdy na lato. Odpowiada造 one za 68,8 procent obrotu agent闚 turystycznych. Jedna czwarta przychod闚 agent闚 turystycznych przypad豉 tylko na wycieczki rozpoczynaj鉍e si w lipcu i sierpniu. Doerte Nordbeck, szefowa dzia逝 turystycznego w GfK, uwa瘸, 瞠 potencja letnich miesi璚y nie zosta jeszcze w pe軟i wykorzystany. Warto zarezerwowanych imprez, na kt鏎e turyci wyjad w maju, ju jest bowiem o 41,3 procent wy窺za ni rok wczeniej. Tymczasem podr騜e sierpniowe odpowiadaj za jedynie 16 procent sprzeda篡 na sezon letni.

Skumulowana sprzeda oferty letniej u agent闚 stacjonarnych i internetowych by豉 w lutym o 16 procent wy窺za ni w tym samym czasie rok wczeniej i o 2 punkty procentowe mniejsza ni w styczniu. Wzrost notowany by g堯wnie w sprzeda篡 internetowej. Klienci ch皻nie kupowali on-line zar闚no typowe imprezy turystyczne, jak i te z這穎ne z pojedynczych element闚.