Rekordowy rok Itaki

To najwyższe wyniki w historii firmy. Jeśli wziąć pod uwagę same przychody, wzrost biznesu Itaki wyniósł 12,6 procent.

Jak informuje wiceprezes Piotr Henicz, najszybciej rosnącymi kierunkami w ofercie touroperatora były w zeszłym roku Bułgaria, Chorwacja, Wyspy Kanaryjskie i Włochy. Sukces odniosły też nowości, do których Itaka, jako pierwszy polski touroperator zainicjowała regularne operacje czarterowe: Albania i Oman. Jak podkreśla touroperator, jest to sukces finansowy i sukces, jeśli chodzi o opinie klientów. Biuro podróży chwali sobie też znakomitą współpracę z tamtejszymi kontrahentami, co znalazło odbicie w korzystnych kontraktach na 2017 rok.

"Sprzedaż kierunków greckich utrzymała się na bardzo wysokim poziomie z tendencją wzrostową" - wyjaśnia Henicz.

Rok 2016 był kolejnym, który potwierdził rosnący udział sezonu zimowego w ogólnej sprzedaży. Największe wzrosty Itaka odnotowała w sprzedaży wyjazdów do: Zjednoczonych Emiratów Arabskich, na Wyspy Zielonego Przylądka, na Kubę, Dominikanę i Zanzibar. Klienci Itaki zdecydowanie chętniej niż w 2015 roku w sezonie zimowym wybierali wycieczki objazdowe do Indii, Chin, Republiki Południowej Afryki, Malezji i na Madagaskar.

Do sukcesów zeszłorocznych firma zalicza też zakup czeskiego biura podróży Čedok. Była to konsekwencją strategii rozwoju touroperatora.

W roku 2016 Itaka otworzyła 15 salonów firmowych, co przy aktualnej liczbie 169 salonów daje największą w Polsce sieć sprzedaży. Itaka współpracuje też z ponad tysiącem agentów, a wypłacone im prowizje w 2016 r. były o 6,6 mln złotych większe niż w 2015 r.

Itaka wprowadziła też aplikację pod nazwą Itaka Wakacje i Hotele. Dzięki niej klienci mogą szybko i wygodnie wyszukiwać i rezerwować oferty biura podróży na smartfonach. Aplikacja pozwala też wynająć samochód czy zarezerwować pojedynczy nocleg w hotelu. Touroperator rozwijał również własny system rezerwacyjny.

Tradycyjnie w minionym roku lider polskiego rynku angażował się w działalność charytatywną. Kontynuował współpracę z UNICEF-em, Fundacją Mam Marzenie, Fundacją Omeny Mensah i Fundacją Rafiki. Firma propagowała również zdrowy tryb życia sponsorując imprezy sportowe w całej Polsce - podkreśla Henicz.

Na zakończenie podsumowania zeszłego roku wymienia też ponad 20 grupowych wyjazdów studyjnych dla swoich pracowników i współpracowników, mających nie tylko promować ofertę, lecz także przybliżyć specyfikę poszczególnych kierunków i skalę działalności firmy, jednocześnie pełniąc funkcję integracyjną i rozrywkową.