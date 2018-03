Niemiecki UOKiK ostrzega przed agentami turystycznymi

Niemiecki Urzšd Ochrony Konsumenta ostrzega przed korzystaniem z usług biur agencyjnych. Uważa, że z powodu zaostrzenia przepisów mogš oni uchylać się od odpowiedzialnoœci w razie niewypłacalnoœci

Ekspert do spraw prawnych z Niemieckiego Urzędu Ochrony Konsumenta (Bundesverband der Verbraucherzentralen, VZBV) Felixa Methmanna ostrzega na łamach gazety „Neuen Osnabrücker Zeitung" przed rezerwowaniem wyjazdów u agentów turystycznych - donosi portal branżowy Travel Talk. Zdaniem eksperta sprzedawcy mogš próbować „uciec od odpowiedzialnoœci". Szczególnš uwagę należy zwrócić – radzi – jeœli agent będzie wystawiać oddzielne rachunek za przelot i za hotel lub za hotel i samochód. W takiej sytuacji, jego zdaniem, będzie to oznaczać, że biuro nie chce przejšć na siebie obowišzków i odpowiedzialnoœci touroperatora. Co prawda według nowych przepisów, które zacznš obowišzywać 1 lipca, agenci turystyczni nie majš odpowiedzialnoœci organizatora, jeœli klient zgodzi się na opłacenie poszczególnych usług oddzielnie, ale według Methmanna to tylko „prawnicze dzielenie włosa na czworo".

Kwestia płatnoœci była jednym z punktów spornych w debacie o dyrektywie unijnej o imprezach turystycznych i powišzanych usługach turystycznych. Zgodnie z nowymi przepisami, agenci przejmujš na siebie odpowiedzialnoœć touroperatorskš, jeœli klient będzie miał poczucie, że kupuje cały pakiet, nawet, jeœli w rzeczywistoœci będš to oddzielne usługi złożone w jednš całoœć. Ucieczkš przed odpowiedzialnoœciš finansowš agenta miałoby być wystawianie osobnych rachunków za każdy sprzedany produkt pochodzšcy od innego dostawcy. Tak radzi robić między innymi Niemiecki Zwišzek Turystyczny (Deutscher ReiseVerband, DRV). Methmann uważa, że to byłoby oszukiwanie klienta.

Ekspert jeszcze mocniej krytykuje w wywiadzie całš reformę. Jak sam mówi, nie jest przekonany, czy nowa ustawa faktycznie będzie chronić konsumenta. Co więcej, prognozuje, że klienci będš zasięgać porad u agentów, a póŸniej samodzielnie rezerwować w internecie.

Na wypowiedŸ tę zareagowała jedna z organizacji branżowych - Allianz selbständiger Reiseunternehmen – Bundesverband (ASR). Jej prezes, Jochen Szech, mówi, że po pierwsze Methmann generalizuje, wszystkich agentów ocenia w ten sam sposób. Po drugie, przypomina, konsument jest najlepiej zabezpieczony właœnie w biurze agencyjnym. Ponieważ wielu turystów to stali klienci, żaden sprzedawca nie będzie próbował uniknšć odpowiedzialnoœci choćby „z taktycznych powodów". Jeœli by tak zrobił, zwyczajnie stracił by klienta. Winfried Schulze, członek zarzšdu ASR dodaje, że ubezpieczyciele przygotowali już dla agentów polisy zabezpieczajšce ich od odpowiedzialnoœci, gdyby przytrafiła im się niewypłacalnoœć.