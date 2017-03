Francuscy turyści wracają do biur

Jak informuje portal Tourmag.com, główni francuscy touroperatorzy z optymizmem patrzą w przyszłość. Leclerc Voyages, Havas Voyages, TUI France, Selectour, wszyscy mówią o wzroście sprzedaży notowanym od końca 2016 roku.

– Od listopada sprzedaż idzie dobrze – mówi Laurent Abitbol, ??prezes Selectour Cooperative i Marietton Développement. Od grudnia zeszłego roku w Selectour zanotowano 7-procentowy wzrost rok do roku, zarówno w podróżach typowo wypoczynkowych, jak i w służbowych. Popularność wycieczek tworzonych w ramach dynamicznego pakietowania wzrosła o 11 procent.

Także w Havas Voyages sytuacja wygląda pomyślnie. Michel Dinh, dyrektor generalny, mówi, że początek tego roku był bardzo udany. Od 1 listopada do końca lutego sprzedaż imprez pakietowanych wzrosła o około 8 procent. Szczególnie dobrym miesiącem okazał się styczeń. Wówczas firma pozyskała jedną czwartą tego, co w całym 2016 roku i to dzięki zdobyciu nowych klientów. Na rynku dobrze przyjęło się też wprowadzone przez tę firmę narzędzie do samodzielnej rezerwacji podróży biznesowych. Największy wzrost zanotowano w grupie krajów azjatyckich i karaibskich. Zainteresowaniem cieszą się także wyjazdy do Iranu i Peru. Na średnim dystansie klienci najczęściej wybierają Cypr, Wyspy Zielonego Przylądka i Chorwację. Hiszpania, Francja i Portugalia rosną w siłę, ale w tym przypadku z oceną trzeba poczekać do sezonu letniego.

W TUI France notuje się dwucyfrowy wzrost w przychodach sieci franczyzowych i w salonach własnych. Najlepiej sprzedają się wycieczki do Hiszpanii, Grecji, Stanów Zjednoczonych i do Włoch.

W Leclerc Voyages w grudniu 2016 roku liczba rezerwacji wzrosła o 29 procent, w pierwszych dwóch miesiącach roku - o 10,6 procent, a w początkach marca (od 1 do 12) - o 12 procent. Prym wiodą Wyspy Kanaryjskie, Kreta i Portugalia. Touroperatorzy notują duży wzrost zwłaszcza w przypadku Tunezji i Maroka.

Maroko ogólnie cieszy się dużym zainteresowaniem, większym niż Tunezja, która, przykładowo w Havas Voyages jeszcze nie weszła do pierwszej 20. Wydaje się też, że kontrowersyjne decyzje prezydenta Trumpa odnośnie zakazu wjazdu dla muzułmanów będących obywatelami wybranych krajów ostatecznie nie wpłynęły jednak na sprzedaż wyjazdów do Stanów Zjednoczonych.