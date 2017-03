Turystyka szkoli się na wypadek terroryzmu

Szkolenia dla branży turystycznej zostały przygotowane we współpracy z Narodowym Biurem ds. Zapobiegania Terroryzmowi - informuje brytyjski portal TTG Media. Wykłady będą darmowe i mają odbywać się przy okazji wiosennych spotkań organizowanych przez stowarzyszenie dla członków i partnerów stowarzyszenia. W programie znajdą się m.in. sposoby przygotowywania gotowych planów działania dla pracowników w Wielkiej Brytanii i poza jej granicami, które określą procedury w czasie ataku terrorystycznego.

– Wierzymy, że branża turystyczna ma wielką rolę do odegrania w procesie uświadamiania pracowników i klientów, w jaki sposób mogą oni wykrywać zagrożenia terrorystyczne i na nie reagować. Współpracujemy z Narodowym Biurem do spraw Zapobiegania Terroryzmowi, by wspomóc naszych członków przez szkolenia i wesprzeć ich w działaniach zwalczających terroryzm zarówno w kraju jak i za granicą – komentuje projekt Nikki White, dyrektor do spraw kierunków i zrównoważonego rozwoju w ABTA.

Szkolenia ABTA realizowane są jako wsparcie dla nowej kampanii „Spraw, by nic się nie stało" (Make Nothing Happen), prowadzonej przez brytyjski rząd. Jej celem jest zachęcenie obywateli do zgłaszania podejrzanych sytuacji na policję. ABTA zachęca członków, by zamieszczalu w mediach społecznościowych hasło #ActionCountersTerrorism popularyzujące cele kampanii.