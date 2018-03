Betlej: Kiedy Egipt zyskuje, traci Grecja

W ostatnim tygodniu Grecja straciła 0,62 procent udziałów w rezerwacjach. Niemal tyle samo zyskał Egipt - 0,61 procent. Widać, że tańsze kierunki – oprócz Egiptu również Tunezja – wypierajš z koszyka najchętniej kupowanych przez polskich turystów te droższe – wskazuje ekspert

Mimo bezwzględnego wzrostu wobec ubiegłego roku dynamika sprzedaży imprez lotniczych spadła i wyniosła 22,2 procent - jak zwykle w swoich cotygodniowych materiałach i tym razem prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej zaczyna od omówienia wyników, jakie za poprzedni tydzień dostarczył raport Polskiego Zwišzku Organizatorów Turystyki. I, jak wyjaœnia, stało się tak, ponieważ doœć znacznie wzrosła zeszłoroczna baza odniesienia ("W biurach podróży wzrost, a jednak spadek"). Dynamika dwuletnia wyniosła więc 60,2 procent, podczas gdy tydzień wczeœniej była ona na poziomie 41,2 procent.

Traveldata przygotowała też wykres ilustrujšcy ruch sprzedaży wyjazdów z biurami podróży, według poszczególnych kierunków. Podstawę stanowiły dane sieci agencyjnej Wakacje.pl.

Jak podsumowuje ekspert, w ostatnim tygodniu odnotował on takie zmiany:

Egipt: wzrost o 0,61 procent. Kierunek nieprzerwanie zyskuje na znaczeniu. Coraz szybszy przyrost udziału Egiptu wynikać może z nadal małego zaawansowania przedsprzedaży, a sprzedaż kierunków egipskich może jeszcze nabierać tempa wraz z przybliżaniem się najpopularniejszych terminów wyjazdów do tego kraju, o ile kierunek zachowa niskie ceny.

Hiszpania: wzrost o 0,36 procent. Hiszpania przełamała czterotygodniowš spadkowš passę.

Tunezja: wzrost o 0,13 procent. Kierunek regularnie zyskuje na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia, co może wynikać z bardzo niskich cen i z popytu odłożonego z trzech sezonów ubiegłych. Warto też zauważyć, że relatywne przyspieszenie znaczenia Tunezji jest większe niż się na pierwszy rzut oka wydaje, gdyż kierunek ten ma stosunkowo niskš bazę odniesienia.

Grecja: spadek o 0,62 procent . Ta tendencja trwa już od połowy stycznia, a ostatnio ulega nawet pogłębieniu, co spowodowane jest prawdopodobnie konkurencjš kilku krajów sšsiednich i znacznego zaspokojenia popytu na ten kierunek w ubiegłych sezonach. W ostatnim czasie dynamice sprzedaży dodatkowo cišżyły też słabsze nastroje konsumenckie w obszarze Polski B.

Turcja: spadek o 0,44 procent. Dwunastotygodniowy trend spadkowy, który może mieć zwišzek ze wzrostem cen i znikaniem najatrakcyjniejszych ofert, a w kilku ostatnich tygodniach dodatkowo ze spadkami nastrojów konsumenckich w Polsce B.

Bułgaria: spadek o 0,19 procent.

Egipt wyprzedził Hiszpanię

Obserwujšc dane Wakacji.pl ekspert dostrzegł, że jeœli chodzi o sezon zimowy, „przewartoœciowanie popularnoœci poszczególnych kierunków odbywa się w nim głównie na linii Hiszpania - Egipt (z pewnym udziałem egzotyki), ale skala tych zmian jest wyjštkowo duża" – pisze Betlej.

Na wykresie pokazujšcym udziały poszczególnych kierunków w rezerwacjach w biurach podróży (stan na 3 marca) widać bardzo duże znaczenie Egiptu, który w tym sezonie wyprzedził Hiszpanię i relatywnie mocnš w poprzednim sezonie „egzotykę". Na wykresie widoczny jest też duży udział Włoch (wyjazdy narciarskie) w rezerwacjach w styczniu, lutym i marcu oraz mocnš w tych samych miesišcach pozycję Malty – objaœnia autor.

Komentujšc ten drugi wykres Betlej zwraca uwagę na bardzo znaczny wzrost udziału Egiptu i odwrotnš sytuację Hiszpanii i egzotyki (jakby częœciowo lustrzane odbicie).

Novaturas – co z tym goodwillem?

Prezes Traveldaty komentuje też przygotowania litewskiego biura podróży Novaturas do wejœcia na giełdy w Warszawie i w Wilnie, co planowane jest na 21 marca. Jego firma podnosiła tydzień wczeœniej, że spółka dosyć wysoko okreœliła cenę jednej akcji na 56,11 złotego dla inwestorów z Polski. Tymczasem jej rentownoœć jest wynikiem między innymi działania spółki w warunkach małej konkurencji ("Betlej: Novaturas się (prze)ceni(a)"). Trudno jej będzie powtarzać podobne osišgnięcia. Tym bardziej, że na ten sam rynek weszło polskie biuro podróży Itaka.

„Novaturas działa w warunkach ograniczonej presji konkurencyjnej, wynikajšcej z duopolistycznego charakteru tamtejszego rynku i z mocno ograniczonej konkurencji ze strony zwykle agresywnych cenowo tanich linii lotniczych. Dodatkowym, sprzyjajšcym ostatnio czynnikiem, była i jest też geograficzna struktura wyjazdów z bardzo dużym udziałem Turcji i Egiptu. Ułatwiało to w ostatnim roku obrotowym uzyskiwanie bardzo wysokich marż, jako że kierunki te nie cieszyły się (zwłaszcza Turcja) w 2017 roku zbyt dużym zainteresowaniem zachodnioeuropejskich turystów, co znakomicie ułatwiało negocjowanie korzystnych cen" – pisze ekspert.

I, jak dodaje, te i inne czynniki zapewne zauważyli również potencjalni inwestorzy instytucjonalni, bo popyt na akcje litewskiego organizatora okazał się wyraŸnie mniejszy od założeń (27 zamiast planowanych co najmniej 50 procent), a ich cena została obniżona z równowartoœci 13,5 do 10,5 euro.

„Analitycy wyrażali się o organizatorze na ogół pozytywnie porównujšc go wskaŸnikowo do jedynego notowanego na warszawskim parkiecie touroperatora, czyli spółki Rainbow Tours, która w takich porównaniach wypadała na ogół niezbyt korzystnie. Nie zwrócili jednak uwagi na bardzo ważnš i doœć częstš w wypadku turystycznych przedsiębiorstw wartoœć goodwillu, która jednakże w wypadku litewskiego organizatora odgrywa wręcz kluczowš rolę. Relacja tej pozycji do aktywów spółki wynosi około 60 procent, do wielkoœci sprzedaży około 21,5 procent, a do wartoœci jej funduszy własnych około 207 procent (potrójne sic!). Mało zrozumiałe jest, że sprzedajšcy nie wytłumaczył inwestorom znaczenia i genezy tej pozycji. Poœwięcił jej wprawdzie fragment w ponad 360 stronicowym angielskojęzycznym prospekcie spółki, ale nie dla wszystkich może być to zrozumiałe. Nikt nie sugeruje tłumaczenia całoœci prospektu, ale dla tak ważnego fragmentu można było jednak œmiało zrobić wyjštek i opatrzyć go dodatkowym merytorycznie przystępnym wyjaœniajšcym komentarzem" – pisze autor.

Chociaż Rainbow również ma goodwill, ale jego rozmiar w relacji do aktywów jest tam mniejszy około 40-krotnie, w relacji do przychodów jest około 66-krotnie, a w relacji do kapitału około 50-krotnie – wyjaœnia Betlej.

„Takich ciekawych obszarów w litewskiej spółce jest więcej, ale zanim zaczniemy na nie zwracać uwagę pozostawiamy na razie trochę czasu analitykom rynkowym na ich identyfikację" – kończy ten wštek.

Korfu podrożała tyle, ile Cypr potaniał

Od zeszłego tygodnia letnie wyjazdy z biurami podróży podrożały o 14 złotych, ale porównujšc do zeszłego roku były tańsze o 10 złotych – to wniosek, jaki przedstawia Betlej w częœci materiału, omawiajšcej porównanie cen, jakie prowadzi Traveldata. Dotyczy ono „wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (6-12.08.2018 roku). Ceny zostały zebrane 8 marca i porównane z cenami dla tego samego okresu zebranymi 1 marca, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 9 marca 2017".

Największe zwyżki – jak pisze Betlej - œrednich cen zanotowano na Lanzarote (przed tygodniem tamtejsze ceny zdecydowanie spadły) - o 166 złotych i na wyspach Korfu i Tureckiej Riwierze – o 88 i 52 złote. Największe spadki œrednich cen odnotowano na Cyprze – o 89 złotych i na Dżerbie i Półwyspie Chalcydyckim – o 46 i 21 złotych, na których ceny przed tygodniem mocno zwyżkowały.

Zmiany œrednich cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na wykresie.

Ostatni tydzień przyniósł wzrost cen na czterech z pięciu najważniejszych kierunków turystycznych wyjazdów Polaków. Szczególnie istotne okazały się one w wypadku Wysp Kanaryjskich (49 zł) i Turcji (41 zł). Wzrost œrednich cen do Egiptu i Grecji był znacznie mniejszy (13 i 10 złotych), a ogólnemu trendowi oparła się Bułgaria, na której œrednie ceny spadły o 11 złotych – wyjaœnia Betlej.

Zniżki cen zagoœciły również w Albanii (o 13 złotych) i w cieszšcej się ostatnio bardzo dużym zainteresowaniem turystów Tunezji (o 18 złotych), co mogło być jednakże skutkiem zbyt dużego wzrostu cen we wczeœniejszym tygodniu – aż o 73 złote. Ten ostatni kraj umacnia siódme miejsce wœród najpopularniejszych kierunków sezonu letniego z udziałem 4,64 procent (przed tygodniem 4,51, a przed miesišcem 3,65 procent).

Nadal na obniżanie cen wycieczek działajš w tym sezonie takie czynniki jak cena paliwa (2,51 wobec 2,44 zł/litr, czyli o 2,9 procent więcej) i cena złotego, który w skali 12 miesięcy umocnił się dla rozliczeń turystycznych œrednio o 6 procent. Warto zauważyć, że zmiana œrednich cen wycieczek nie odzwierciedla teoretycznego wpływu wymienionych czynników, co można w dużej mierze tłumaczyć wyraŸnie wyższym od oczekiwań większoœci organizatorów popytem na imprezy turystyczne i walutowymi kontraktami zabezpieczajšcymi, które ograniczajš przenoszenie się wpływu zmian kursów na koszty ponoszone przez biura podróży – wyjaœnia autor.

Na wykresie widoczny jest awans Turcji na pozycję wicelidera wzrostów cen wycieczek rok do roku, co sugeruje, że jest ona na najlepszej drodze do powtórnego stania się najbardziej drożejšcym kierunkiem sezonu. Tak jednak prawdopodobnie nie będzie, gdyż organizatorzy mogš powiększyć tureckie programy do wielkoœci mniej więcej zbieżnej popytem. Duży popyt zmniejsza skalę przeceny rok do roku Egiptu, ale nadal zwiększa się ona w wypadku Bułgarii, do czego przyczynia się agresywna polityka TUI Poland w zakresie cen wycieczek do tego kraju. Liderem atrakcyjnoœci cen rok do roku została nieuwidoczniona na wykresie Tunezja, w której były one niższe niż przed rokiem o 144 złote (przed tygodniem 145 złotych) i zastšpiła na tej pozycji Egipt.

Przecena w 7islands

Wœród organizatorów największy spadek œrednich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazuje, po dużej ubiegłotygodniowej przecenie, oferta biura 7islands – o około 165 złotych. Mniej kosztowne były też oferty TUI Poland, Primy Holiday, Corala Travel Wezyra Holidays, Eximu Tours i Itaki – o około 80, 50, 35 i po 20 złotych. Oferty pozostałych biur stały się kosztowniejsze niż przed rokiem w granicach od 11 do 137 złotych.

Pod względem liczby najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 24 kierunków i w trzech kategoriach hoteli, czołowš pozycję kolejny raz zajęła Itaka (29 ofert), wyprzedzajšc TUI (19 ofert), Coral Travel (18 ofert) i Exim Tours (17 ofert). Dużš liczbę tanich ofert niższej jakoœci miały w ostatnim tygodniu TUI, Itaka i Exim, ale w kategorii wyższej jakoœci (pięć gwiazdek) nadal zdecydowanie prym wiodła Itaka.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert w Egipcie proponowały Coral Travel i Sun&Fun – 7 i 5 ofert. Jeœli chodzi o Grecję była to Itaka - 10 ofert. W wypadku Wysp Kanaryjskich przodował TUI – 8 ofert. A najwięcej najtańszych ofert w Turcji można było odnaleŸć w Coral Travel i Itace – po 4 oferty. Z kolei w powracajšcej na rynek turystyczny Tunezji przodowały Exim Tours i Sun & Fun – po 3 oferty.