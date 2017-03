Tureccy przedsiębiorcy turystyczni łączą siły

W debacie Coop TRR, bo tak nazywa się organizacja, udział wzięło prawie dwustu agentów, hotelarzy i touroperatorów. Głównie zastanawiano się nad sposobami pobudzenia sprzedaży wyjazdów do Turcji. Niemcy niechętnie, w porównaniu z poprzednimi latami, kupują wycieczki do tego kraju. Najbardziej dotyka to biura agencyjne, których właściciele są tureckiego pochodzenia. W okresie dobrej koniunktury dla tego kierunku to właśnie do nich przychodziło wielu turystów, bo zdawali się na ich znajomość kraju i jego kultury. Dziś u wielu z tych agentów obroty spadły o połowę, a w najbliższym czasie trudno spodziewać się poprawy.

Cumhur Sefer, twórca Coop TRR, zebrał w kilka miesięcy niemal pięciuset agentów. Głównymi sponsorami stowarzyszenia zostały biura podróży Anex Tour, Bentour i JT Touristik. Sefer chce zintensyfikować kontakty między agentami i touroperatorami, a także z usługodawcami w Turcji. Organizacja ma reprezentować agentów w rozmowach z przewoźnikami lotniczymi, touroperatorami i hotelami, dzięki czemu mają zostać wypracowane lepsze warunki współpracy. Agenci mogą od Coop TRR dostawać informacje o podróżowaniu do Turcji i korzystać ze wsparcia w działaniach marketingowych.

Z kolei usługodawcom stowarzyszenie zapewnia dostęp do biur agencyjnych. Stowarzyszenie pozyskuje członków - przedsiębiorców tureckiego pochodzenia – nie tylko w Niemczech, ale i w Holandii, Belgii, Austrii i Szwajcarii.

– Bez Turcji turystyka zorganizowana nie może już istnieć – uważa cytowany portalu Touristik Aktuell Manuel Molina, prezes TSS-Touristik Meine Kooperation, stowarzyszenia aktywnego również w Polsce. - Wszyscy Niemcy, którzy dotychczas wypoczywali w tym kraju, nie mogą nagle polecieć na Kretę, Wyspy Kanaryjskie czy na Majorkę. Przede wszystkim ceny dla rodzin są w wypadku tych miejsc za wysokie. To właśnie dlatego TSS wspiera nowe stowarzyszenie i deklaruje, że będzie pomagał tureckim biurom przejść z sukcesem przez rok 2017. Z drugiej strony agenci tureckiego pochodzenia muszą otworzyć się też na inne kierunki. TSS przygotuje dla nich szkolenia.