ITB: Prima Holiday zapowiada podwojenie biznesu

Więcej miejsc w hotelach w Turcji, Bułgarii i Albanii. Nowe kierunki na przyszły sezon – Goa, Malezja, Jordania, Macedonia. To efekt rozmów prezesa biura podróży Prima Holiday Mahera Liliego na targach turystycznych w Berlinie

W Berlinie trwajš największe na œwiecie targi turystyczne – ITB Berlin*. Polscy touroperatorzy korzystali z pierwszych trzech dni przeznaczonych tylko na spotkania branżowe, by rozmawiać ze swoimi kontrahentami o nadchodzšcym sezonie i wprowadzić korekty do zaplanowanych programów na sezon letni, a także omówić współpracę w kolejnym roku. Turystyka.rp.pl rozmawiała z kilkoma z nich i będzie sukcesywnie publikować relacje.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Prezes biura podróży Prima Holiday Maher Lili najwięcej czasu spędził w hali tureckiej. Przyznaje, że nie przewidział, że zainteresowanie wakacjami w tym roku w Turcji będzie tak duże, i że będzie musiał pomyœleć o powiększeniu liczby miejsc w hotelach. Udało mu się to w tych obiektach, które już miał w ofercie. - Jeszcze w zeszłym roku na najbliższy sezon zaplanowałem 280 miejsc tygodniowo w samolotach do Turcji. Po wizycie w Berlinie powiększę tę pulę o 150 miejsc – mówi. Chwali sobie współpracę z hotelarzami tureckimi, którzy byli na tyle lojalni wobec niego, że nie podnieœli mu znaczšco cen, dotrzymali też słowa, że nie będš kooperowali z konkurentami Primy Holiday na polskim rynku. - Dzięki temu mamy szeœć, siedem dobrych hoteli na wyłšcznoœć w Polsce – zapewnia Lili.

Jeszcze lepiej niż Turcja sprzedaje się najważniejszy w naszej ofercie kierunek, czyli Bułgaria. Tutaj też musiałem dobierać miejsca – powiększyłem ich pulę z 500 do 700 tygodniowo – wyjaœnia.

- Sporo czasu pędziłem też na rozmowach na stoisku Tunezji, ale tam bardziej miały one charakter towarzyski – wyjaœnia Lili, który sam jest z pochodzenia Tunezyjczykiem. - W zwišzku z cenami, jakie narzuca na wyjazdy do Tunezji jeden z największych graczy na rynku – uważam, że sš to ceny poniżej kosztów - nasze oferty wakacji w Tunezji schodziły we wczesnej sprzedaży słabiej niż się spodziewałem. Ale nasz program tunezyjski nie jest duży, nie panikuję więc, bo wiem, że jeszcze je sprzedam.

Lili zadowolony jest też z popytu na wyjazdy oferowane przez Primę do innych krajów: Egiptu, Albanii, Grecji, Izraela, na Maltę i Cypr. Jedyny kierunek, który na razie pokazuje sprzedaż słabszš niż w zeszłym roku jest Hiszpania. Tamtejsi hotelarze wywindowali ceny i ich oferty straciły atrakcyjnoœć.

Jak szacuje Lili, w tym roku Prima Holiday może nawet podwoi liczbę klientów. Poprzedni rok biuro podróży zamknęło liczbš 13 tysięcy wysłanych osób i przychodami rzędu 30 milionów złotych, w tym roku może to być 20 - 25 tysięcy turystów przy 50 milionach złotych obrotów. - Wszystko jest na dobrej drodze, żeby osišgnšć ten wynik – mówi.

Wysoki wynik jest w zasięgu ręki tym bardziej, że oprócz popularnych kierunków wakacyjnych firma rozwija ofertę wyjazdów egzotycznych. W zeszłym roku najpopularniejszym krajem w tym segmencie wœród jego klientów była Dominikana , ale w tym roku na pierwsze miejsce wysunęły się Malediwy.

Na kolejny rok, 2019 planuje uruchomienie jeszcze wyjazdów do indyjskiego regionu Goa, do Malezji i zwiększenie programu na indonezyjskiej wyspie Bali. - Właœnie w Berlinie udało mi się spotkać z moim kontrahentem z Indonezji, którego znałem tylko z kontaktów mailowych. To bardzo cenne, bo od tej pory nasza współpraca będzie lepsza a kontakty swobodniejsze – opowiada.

Jako nowoœć szykuje też na przyszły rok dla swoich klientów Macedonię. Właœnie pozyskał tam dobry kontakt do firmy, z którš będzie współpracował. Z targów przywiezie też pomysł na wycieczki do Jordanii.

*ITB Berlin trwajš od œrody 7 do niedzieli 11 marca. Pierwsze trzy dni przeznaczone były tylko dla branży turystycznej. Weekend zarezerwowano dla pozostałych odwiedzajšcych. Na targach jest 10 tysięcy wystawców ze 186 krajów i regionów. Zajmujš oni 26 hal wystawienniczych. Organizatorzy liczš, że imprezę odwiedzi 100 tysięcy - 110 tysięcy ludzi. Więcej: "Jutro zaczynajš się targi ITB w Berlinie".