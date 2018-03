W biurach podróży wzrost, a jednak spadek

- Na rynku turystyki wyjazdowej pełna stabilizacja trendu wzrostu liczby klientów – komentuje wyniki sprzedaży w biurach podróży prezes Polskiego Zwišzku Organizatorów Turystyki Krzysztof Pištek. Ale to nie pełny obraz sytuacji

To czwarty z rzędu tydzień kiedy wzrost mieœci się w przedziale między 20 a 30 procent. Chociaż w tej serii jest najmniejszy.

Jak zmieniała się sprzedaż w biurach podróży - ostatnie tygodnie, w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku.

To była dobra wiadomoœć. Zła jest taka, że mimo jednotygodniowej zwyżki ogólna, skumulowana wielkoœć wzrostu sprzedaży imprez na rok turystyczny 2017/2018 (sezon zimowy i letni) spadła przez ten tydzień z 30,6 do 30 procent. W tym dynamika wzrostu sprzedaży imprez lotniczych obniżyła się z 30,94 do 30,15 procent.

Takie wyniki pokazuje najnowszy tygodniowy raport PZOT, obejmujšcy okres od 26 lutego do 4 marca*. Zgodnie z jego danymi w ostatnim tygodniu dominowała sprzedaż imprez lotniczych, które stanowiły 84,1 procent wszystkich sprzedanych w biurach podróży. Dwie pozostałe kategorie to same noclegi (tzw. dojazd własny, 9,5 procent) i podróże autokarowe (6,4 procent).

W minionym tygodniu klienci najchętniej zaopatrywali się w wyjazdy do Grecji, Turcji i Egiptu. Charakterystyczne jest, że Egipt awansował do pierwszej trójki najpopularniejszych krajów. Dopiero na czwartym miejscu znalazła się Hiszpania. A za niš Bułgaria, Włochy, Albania, Tunezja, Chorwacja i Portugalia. Widać też, że Tunezja już na dobre zadomowiła się w pierwszej dziesištce, a nawet siódemce, najważniejszych kierunków.

Wynik skumulowany, czyli liczony od poczštku sprzedaży wyjazdów na ten rok turystyczny, pokazuje, że nadal liderem krajów, do których chcš wyjeżdżać klienci biur podróży jest Grecja z 22,1-procentowym udziałem i 8,4-procentowym wzrostem rok do roku. Na drugim miejscu uplasowała się Turcja z 14,9-procentowym wynikiem (w raporcie brak danych, co do wzrostu), na trzecim Hiszpania majšca 11-procentowy udział ze spadkiem 21,9 procent ogólnej sprzedaży.

Na kolejnych miejscach klienci postawili na Egipt (9,6 procent, 97,8 procent wzrostu), Bułgarię (6,8 procent i 31,2 procent), Włochy (5,4 procent, 7,6 procent wzrostu) i Albanię (3,1 procent, 76,6 procent wzrostu).

Tylko jedna œrednia cena, jakš w zeszłym tygodniu zapłacili za wyjazd turyœci, mieœciła się poniżej 2000 złotych. Była to cena wyjazdu do Tunezji, a konkretnie chodziło o imprezy z lotem do Monastyru - 1969 złotych. Druga w kolejnoœci pod tym względem była Bułgaria z dwoma swoimi lotniskami - w Warnie za 2115 złotych i w Burgas za 2129 złotych. Z kolei tylko jedna œrednia cena przekroczyła 3000 złotych i była to cena wakacji na Majorce, która wyniosła 3319 złotych.

Generalnie po tym jak skończył się kolejny etap niższych cen, jakie biura podróży oferujš zachęcajšc klientów do wczeœniejszego kupowania, widać że wyjazdy lekko drożejš.

Zmiana œredniej ceny wyjazdów - wybrane kierunki, ostatnie tygodnie.

ródło wykresów: PZOT

*Raport obejmuje 9. tydzień roku, czyli okres od 26 lutego do 4 marca 2018 roku i dotyczy sprzedaży wyjazdów na sezon zaczynajšcy się 1 listopada 2017 roku, a kończšcy się 31 paŸdziernika 2018 roku. Polski Zwišzek Organizatorów Turystyki przygotował go na podstawie informacji z systemu rezerwacyjnego MerlinX, przez który przechodzi prawdopodobnie ponad połowa sprzedaży wyjazdów organizowanych przez polskie biura podróży.