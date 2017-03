Rainbow: Na zimę proponujemy lekką egzotykę

Rainbow rozpoczęło sprzedaż oferty Egzotyka 2017/18. Na początek w systemach rezerwacyjnych znalazły się podróże dreamlinerem wynajętym w Locie i innymi czarterami.

W komfortowych warunkach, już od jesieni będzie można polecieć do Meksyku, Wietnamu, Tajlandii, na Kubę i na Bali - zachwala rzecznik touroperatora Radomir Świderski. Dreamlinerami będzie można też polecieć do Rio de Janeiro, Panamy i na Dominikanę - to nowe kierunki w ofercie zimowej biura podróży.

- Nieustannie dopasowujemy naszą ofertę do preferencji klientów. Zależy nam, aby była atrakcyjna, różnorodna i zaskakująca. Nie mogło się zatem obyć bez nowości, takich jak Brazylia z kosmopolitycznym i popularnym Rio de Janeiro, Dominikana, uznawana za jedno z najlepszych miejsc do taniego i egzotycznego wypoczynku oraz mniej znana szerszemu odbiorcy Panama. Nasza idea o przybliżaniu egzotyki jest cały czas aktualna – mówi prezes Rainbow Grzegorz Baszczyński, cytowany w komunikacie firmy.

Z pozostałych, dalekich kierunków czarterowych, do których dociera touroperator warto wspomnieć o Mauritiusie, Gambii, Kenii, Sri Lance, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także o trzech nowościach – Jamajce, Omanie i Senegalu - w których pierwszy raz z biurem Rainbow będzie można wypocząć na wczasach.

"Rozpoczęcie sprzedaży zbiega się z premierą nowego pomysłu na rynku turystycznym w Polsce, czyli „Egzotyki light". Pod tą nazwą kryją się wczasy z kilkoma wycieczkami do najciekawszych atrakcji w regionie. W wypadku np. Tajlandii będzie to zwiedzanie Bangkoku i wieczorny pokaz, natomiast na Kubie poznawanie Hawany i Trynidadu. Pozostały czas można wykorzystać na relaks" - wyjaśnia Świderski.

Jak zapewnia organizator zaoferuje bardzo atrakcyjne ceny, np. wyjazd do Meksyku od 3999 złotych z bezpośrednim przelotem. Ideą nowego produktu jest ośmielenie potencjalnych klientów, którzy do tej pory patrzyli na wyjazdy egzotyczne, jako na coś nieosiągalnego dla nich, skomplikowanego i wiążącego się ze zwiedzaniem od rana do wieczora. - Z całą pewnością jest to również dobra oferta dla tych, którzy do tej pory wyjeżdżali do egzotycznych krajów wyłącznie na wypoczynek – tutaj mogą przy okazji przeżyć coś ciekawego - zapewnia Świderski.

Na początek sprzedaży Rainbow, poza standardowymi rabatami do 40 procent, zachęca klientów promocją „dwie osoby w cenie jednej" i do 100 procent rabatu na część wypoczynkową w wycieczkach typu 7+7.