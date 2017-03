PZOT: Dobry tydzień Bułgarii i Egiptu

Raport, przygotowany na podstawie danych z systemu rezerwacyjnego MerlinX, obejmuje okres od 20 do 26 lutego*. Według tej informacji, klienci kupili aż o 99,6 procent więcej niż rok temu imprez z dojazdem własnym i 25,3 procent więcej autokarowych. Ale sprzedaż najważniejszych z punktu widzenia organizatorów wyjazdów lotniczych była większa tylko o 9,5 procent.

Jak zmieniała się sprzedaż w biurach podróży - ostatnie tygodnie, w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku

Udział wszystkich form sprzedanych wycieczek ułożył się w zeszłym tygodniu w ten sposób, że 74,9 procent stanowiły wyjazdy samolotowe, 17,9 procent z dojazdem własnym, a 6,8 procent autokarowe.

Skumulowany wzrost sprzedaży w stosunku do poprzedniego sezonu wynosi po ostatnim pełnym tygodniu lutego 27 procent, a sam wzrost imprez samolotowych - 23,56 procent.

Miniony tydzień był korzystny dla Bułgarii, która znalazła się na trzecim miejscu najczęściej wybieranych na wakacje krajów, po Grecji i Hiszpanii, a przed Egiptem. Wcześniej to Egiptowi udało się zająć trzecie miejsce i pewnie szybko tam wróci. Na kolejnych miejscach bez niespodzianek: Turcja, Włochy (ich pozycja spada, bo kończy się sezon narciarski), Chorwacja, Portugalia, Albania i Kuba.

Co ciekawe, widać mocny powrót Egiptu do łask polskich turystów. Pierwszy raz w tym roku wśród dwudziestu najpopularniejszych kierunków w ostatnim tygodniu znalazły się aż trzy egipskie cele podróży. Były to: na miejscu dziewiątym Marsa Alam, na dziesiątym Hurghada, a na dwudziestym Szarm El-Szejk.

Dobry tydzień miała też Turcja, bo obok zwykle chętnie wybieranej Antlyi na wybrzeżu Morza Śródziemnego, która pod względem popularności tym razem zajęła drugie miejsce, na listę wdarło się też – dawno niewidziane w tym zestawieniu - Bodrum znad Morza Egejskiego, zajmując dziewiętnastą pozycję.

Do tej pory, od rozpoczęcia sprzedaży obecnego sezonu, biura podróży sprzedały 66 procent więcej wyjazdów do Grecji, 59 procent więcej do Egiptu, 31 procent więcej do Chorwacji, 10 procent więcej do Bułgarii, 9 procent więcej do Turcji, 6 procent więcej do Hiszpanii, 6 procent mniej do Włoch i 4 procent mniej do Portugalii.

Średnie ceny utrzymywały się w omawianym okresie na stosunkowo wysokim poziomie. Wobec poprzedniego tygodnia większość kierunków lekko podrożała. Taniały głównie, i to raczej nieznacznie, Wyspy Kanaryjskie.

Zmiana średniej ceny wyjazdów - wybrane kierunki, ostatnie tygodnie

Źródło wykresów: PZOT

*Raport obejmuje 8. tydzień roku, czyli okres od 20 do 26 lutego 2017 roku. Polski Związek Organizatorów Turystyki przygotował go na podstawie informacji z systemu rezerwacyjnego MerlinX. Dane MerlinX pokazują prawdopodobnie wyniki nieco ponad połowy rynku. Nie zawierają jednak sprzedaży lub tylko mniejszą jej część, takich biur podróży jak Itaka, TUI, Rainbow czy Neckermann.