Ecco Holiday już z nowym katalogiem

Katalog z ofertami obu marek poznańskiego touroperatora Ecco Holiday trafi na początku marca do wybranych biur podróży. W rozpoczynającej się 1 marca promocji katalogowej organizator oferuje m.in. bezpłatną gwarancję stałej ceny i darmowe pośrednictwo wizowe, a także dodatkowe rabaty dla stałych klientów, sięgające tysiąca złotych na osobę.

Katalog na rok 2017 składa się z dwóch części. Z jednej strony indyjski słoń zaprasza do świata egzotyki Ecco Travel, gdzie biuro oferuje wyprawy do Indii, Chin, Japonii, Izraela, Emiratów Arabskich, RPA, USA, na Sri Lankę i wiele innych dalekich kierunków. Z drugiej strony żółtoczerwona kamienica i kolorowe łodzie symbolizują wszystkie barwy wakacji organizowanych przez Ecco Holiday w Grecji, Hiszpanii, Bułgarii, na Malcie i Cyprze.

- Rola katalogu bardzo zmieniła się w ciągu kilku ostatnich lat – mówi Aleksandra Olechnowicz, menedżer ds. marketingu i PR-u w Ecco Holiday, cytowana w komunikacie prasowym. – Kiedyś służył on do zaprezentowania pełnej oferty na dany sezon. Mimo tej samej objętości dziś katalog to tylko fragment naszych możliwości - dodaje.

Jak opisuje, touroperator zaprosił prawie 400 agentów do udziału w ankiecie. Zdecydowana większość uznała, że katalog jest potrzebny i pomaga w sprzedaży. - Jak wynikało z odpowiedzi opisowych, w przypadku wycieczek objazdowych klient traktuje go jako pewnego rodzaju przewodnik, w którym zapoznaje się z trasą zwiedzania, programem, atrakcjami i porównuje z innymi wycieczkami w katalogu. W przypadku wypoczynku proces zakupu wygląda nieco inaczej i jest bardziej dynamiczny. Bez względu na rodzaj oferty klient, który wychodzi z katalogiem w ręku, bardzo często wraca. I to był najważniejszy argument, w odpowiedzi na który w tym tygodniu do biur trafią nasze katalogi - dodaje.

Inauguracji katalogu towarzyszyć będzie cykl spotkań organizatora z agentami w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Część konferencji poświęcona zostanie najważniejszemu kierunkowi z oferty Ecco Travel – Chinom, a poprowadzą ją zaproszeni kontrahenci z Chin. Nie obędzie się bez tai chi, parzenia herbaty, mierzenia strojów ludowych i konkursu, w którym wygraną są wycieczki do Chin. Każdy z uczestników otrzyma zestaw chińskich pamiątek, a wśród nich: pałeczki, pojemniki na herbatę, kubki, breloczki, miniparawany, i minirolety i pluszowe misie panda.