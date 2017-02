Podwyżka cen egipskich wiz będzie, ale od lipca

Egipski dziennik "Al Ahram" napisał w swoim portalu w zeszłym tygodniu, że już od 1 marca wzrastają, i to drastycznie, ceny wiz do Egiptu. Wywołało to niepokój nie tylko polskich touroperatorów, ale i przedstawicieli egipskiej branży turystycznej. Pisaliśmy o tym w piątek w tekście "Niespodziewanie rząd Egiptu podnosi drastycznie ceny za wizy" i w sobotę: "Czy i o ile wzrosną ceny wiz do Egiptu?".

Wyjaśnienia sprawy podjęła się ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Kairze. - Z informacji ustnej, którą otrzymaliśmy z Ministerstwa Turystyki Egiptu wynika, że ceny wiz dla turystów wzrosną od 1 lipca 2017 roku. Jutro powinniśmy otrzymać oficjalny dokument w tej sprawie - poinformowała nas dzisiaj wicekonsul Marta Leśniak. Wcześniej, zaznaczając że powtarza tylko spekulacje, oceniła że "prawdopodobnie cena wizy turystycznej wzrośnie z 25 do 60 dolarów". - Żadna z placówek Unii Europejskiej w Kairze nie dostała jednak oficjalnej informacji od władz egipskich w tej sprawie - podkreśla.