Mouzenidis zyskuje uznanie Rosjan

– W styczniu liczba sprzedanych wycieczek do Grecji wzrosła o 35 procent rok do roku – mówi Alexander Tsandekidi, dyrektor generalny Mouzenidis Travel w Rosji. Oznacza to, że w ramach wczesnej rezerwacji wyjazd do Grecji na nadchodzący sezon wakacyjny kupiło u touroperatora ponad 30 tysięcy klientów.

Tsandekiki podaje, że w tym roku należy spodziewać się 5-procentowego wzrostu kosztów zakwaterowania. – Najpopularniejsze hotele, takie jak Grecotel czy Aldemar, znacząco podnoszą ceny. Pozostałe obiekty nie drożeją jednak aż tak bardzo – opisuje.

O tym, że sprzedaż wyjazdów do Grecji rzeczywiście mocno skoczyła, świadczą też wyniki innych działających w Rosji touroperatorów. Ambotis Holidays Russia podaje, że między 1 stycznia a 1 lutego zanotował wzrost sprzedaży w ramach wczesnej rezerwacji o 300 procent (rok do roku).

Eksperci branżowi przewidują, że część turystów może zrezygnować z Grecji, kiedy zostaną przywrócone połączenia lotnicze z egipskimi kurortami. Nie będzie ich jednak zbyt wielu, bo znaczna część Rosjan planuje wakacje z wyprzedzeniem.